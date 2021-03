Amici 20, le anticipazioni della seconda puntata serale

Nelle anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 20 la trasmissione si conferma ricca di emozioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Sabato 27 marzo Canale 5 trasmetterà la seconda puntata del serale del fortunato talent Amici 20. La registrazione del programma è stata già effettuata e quindi è possibile conoscere in anticipo cos’è accaduto fra i ragazzi in sfida. Nel corso della trasmissione ospiti di Maria De Filippi, reduce dal successo del Festival di Sanremo, Irama con “La genesi del tuo colore”. Inoltre a far divertire il pubblico da casa e in studio anche il duo comico formato da Pio e Amedeo. A rendere come al solito intensa e avvincente la puntata oltre all’incanto delle esibizioni regalate dai ragazzi appartenenti ai diversi team anche le emozionanti eliminazioni. Anche nella sua edizione 2021 “Amici” si conferma uno dei programmi più amato e seguito dal pubblico specialmente nella sua programmazione serale. Anche la prossima puntata di certo infatti ha tutte le carte in regola per consegnare per l’ennesima volta nelle mani di Maria De Filippi, lo scettro di regina degli ascolti del sabato sera italiano.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Aka7even eliminato? Gli indizi sui social scoraggiano i fans FOTO

Le anticipazioni della puntata serale di Amici 20

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, cattive notizie per la conduttrice. Cosa succede?

Nella prossima puntata del serale di Amici 20 nel corso della prima manche il pubblico potrà assistere alla sfida fra il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quello guidato da Arisa e Lorella Cuccarini. Alla fine di un’emozionante sfida sarà proprio quest’ultimo ad essere sconfitto con Iba e i ballerini Alessandro e Martina a finire in ballottaggio. Ad essere eliminato sarà alla fine proprio il cantate. La seconda manche vedrà lo scontro del team vincitore della prima con quello sostenuto da Peparini e Pettinelli che anche in questo caso vedrà la vittoria di Zerbi e Celentano. In questo caso però il cantante della squadra perdente Aka7even è finito in ballottaggio in attesa di conoscere il suo sfidante che sarà lo sconfitto della terza manche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

In quest’ultima si ritrovano in gara la squadra Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini che stavolta però ottengono la vittoria e alla fine a scontrarsi con Aka7even sarà Leonardo. Decisivi per gli esiti delle sfide la giuria esterna formata da Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Il pubblico in studio per l’ennesima volta ha votato miglior allievo la ballerina Giulia.