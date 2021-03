Si parla di una possibile partecipazione di Zenga e Rosalinda a Temptation Island questa estate, ci pensa lui a dire la verità

Andrea Zenga e Rosalinda Cavvavò si sono innamorati alla fine del Grande Fratello Vip, non hanno fatto in tempo ad uscire e viversi la loro storia che già si parla di Temptation Island. I due potrebbero davvero partecipare al programma, dove già nel 2018 Zenga ha partecipato con la ex ragazza Alessandra Sgolastra? Scopriamolo. Ne parla il diretto interessato Andrea.

Andrea Zenga si esprime sulla partecipazione a Temptation Island con Rosalinda

Sono cominciati i casting per il programma di Mediaset, Temptation Island e tra i possibili concorrenti ci sono anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due sono fidanzati da pochissimo tempo, infatti un mese fa erano ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Si è è parlato della loro possibile partecipazione ma Zenga ne parla apertamente e smentisce tutto. Il figlio di Walter Zenga sostiene di non aver ricevuto nessuna offerta dl programma ma che in ogni caso ha escluso a priori la sua partecipazione insieme a Rosalinda. Addirittura il giovane sostiene che non lo rifarebbe mai più, infatti se si ricorda la sua esperienza non è stato certo bello.

Alcuni atteggiamenti della ormai ex ragazza, hanno lasciato molto perplesso Zenga e non ha voglia di riprovare le stesse sensazioni di nuovo. Inoltre come ha detto già lui, i due stanno insieme da veramente troppo poco tempo non avrebbe alcun senso. I due al momento convivono a Milano nella casa di lui, principalmente la convivenza è dettata dalla situazione di lockdown. Tuttavia si trovano molto bene e dicono di provare cose molto forti l’uno per l’altro. L’amore sta crescendo e diventa qualcosa di serio. Non è chiaro come e quando Rosalinda ha chiuso con il fidanzato precedente, si perché la bella attrice era entrata al Grande Fratello Vip con un fidanzamento di 10 anni.

All’inizio ne parlava bene ma poi i suoi dubbi sono piano piano usciti fino a quando non è arrivato Zenga che ha confermato che tra lei e il suo compagno era finita. Non si è saputo però come hanno chiarito gli ex compagni, si è solo visto che la Cannavò è apparsa solamente al fianco di Zenga.