Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani in lacrime: grossa delusione

Oggi vedremo una nuova puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani. La dama in lacrime per l’abbandono del programma di Canale 5 da parte di Maurizio. Una nuova delusione amorosa per la dama torinese che sogna ancora di trovare l’uomo della sua vita.

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio una delle trasmissioni storiche di Mediaset. Nel corso degli anni tantissime persone, grazie al dating show di Canale 5, hanno trovato l’amore. A quanto pare, però, questo non vale per Gemma che non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita, a parte qualche intensa parentesi amorosa.

Oggi la vedremo in una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata il 20 marzo. Secondo le anticipazioni, vedremo che la dama scoppierà in lacrime per il cavaliere Maurizio.

Ieri abbiamo assistito alla sua caduta, ma oggi la vedremo triste perché Maurizio abbandonerà definitivamente il programma.

Le accuse a Maurizio e la sua decisione di lasciare il programma: lo sfogo di Gemma

La scorsa settimana il cavaliere era stato messo sotto accusa dagli opinionisti Tina e Gianni che lo definivano poco autentico. Dopo queste accuse, Maurizio aveva deciso di lasciare il programma, ma Gemma gli aveva chiesto di non farlo.

Oggi vedremo il suo sfogo con tanto di lacrime. Dopo questa ennesima batosta la bionda perderà le speranze di trovare l’uomo della sua vita?

Nel corso del tempo, la Galgani ha dovuto fare i conti con diverse delusioni d’amore. Come dimenticare la sua chiacchieratissima storia d’amore con Giorgio Manetti. Una storia travagliata, vissuta anche al di fuori degli studi televisivi. Tra i suoi amori anche quello con Ennio, sfociato addirittura in una bellissima festa di fidanzamento ufficiale. Dopo pochi mesi, però, sono emerse le differenze caratteriali tra i due.

Nonostante tutte le delusioni d’amore, Gemma non si è mai data per vinta, come dichiarato anche in un’intervista passata a Vero Tv: “Sono sempre stata un’inguaribile sognatrice. Oggi, però, alla luce degli uomini incontrati, lo sono meno. Tutto questo mi ha anche fatto diventare più forte anche se rischio di rimanere zitella”.