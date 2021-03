Antonella Clerici, il dolore non passa mai: “Ancora non mi sembra vero”

Tre anni fa moriva Fabrizio Frizzi, uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo e televisione, oggi Antonella Clerici lo ricorda su Instagram

Oggi è l’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, lo storico conduttore che ci ha lasciati troppo presto a causa di una malattia incurabile. Un uomo di classe, altruista, elegante, apprezzato da tutti e amico di tutti. Si è fatto amare fin dal primo giorno dal pubblico italiano che lo ha supportato fino al suo addio. A tre anni dalla scomparsa, alcuni colleghi non perdono occasione di ricordarlo anche solo con un messaggio o una foto sui social. E’ il minimo che possano fare dopo tutte le cose belle che ha lasciato e regalato il grande presentatore.

Fabrizio Frizzi: qual è il ricordo di Antonella Clerici?

Passeranno anni e l’età avanzerà, ma sarà difficile dimenticare la bontà d’animo del noto conduttore che nel corso della sua vita lavorativa e non solo ha strappato a tutti un sorriso. Così nel giorno dell’anniversario della sua morte, non mancano messaggi e post sui social da parte di amici e conoscenti, in particolare Antonella Clerici ha pubblicato una foto su Instagram. Le parole della conduttrice sono di commozione, non ha ancora superato il lutto e il dolore che esso ha provocato. “Ancora non mi sembra vero. Sono già passati tre anni ma tu ci manchi sempre. Ci mancano i tuoi “abbraccioni”, le tue inconfondibili risate, la tua gentilezza, la tua attenzione agli altri”.

“Il tuo ricordo mi sprona ad essere una persona migliore”. Continua Antonella. Il suo è un messaggio commovente e emozionante, molti fan hanno lasciato un commento di cordoglio e like sotto alla foto. La scomparsa di Fabrizio Frizzi è un dolore unico e di tutti.