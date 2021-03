Belen, la dedica inaspettata del fidanzato Antonino Spinalbese. Fan increduli: “Che dice?”

Belen Rodriguez e il suo attimo di paradiso. Finita la tempesta si gode l’amore del piccolo Santiago, le gioie della nuova gravidanza tra le braccia del bell’Antonino Spinalbese

Nel bene o nel male, purché se ne parli. Questa è la filosofia di vita seguita dalla modella e show girl Belen Rodriguez e, a quanto pare, ha dato i suoi frutti.

E’ diventata un personaggio di spicco della televisione italiana, il suo profilo Instagram conta quasi 10 milioni di follower che giornalmente seguono le novità che riguardano la loro beniamina preferita, il suo nome è al centro sempre dei gossip nostrani

Si, perché è proprio questo il rovescio delle medaglia, il prezzo da pagare per tanta fama: basta mettere un piede fuori casa, pubblicare una foto e immediatamente scattano commenti più o meno graditi. Diciamo che Belen ci gioca un po’ su. Prova ne è il siparietto avvenuto durante l’ultima puntata di C’è Posta per te. E’ apparsa con un vestito color carne, apparentemente castigato, che però faceva intravedere i capezzoli e le sue forme generose mentre dimenava, davanti alle telecamere, il seno voluttuoso. Ha suscitato perplessità da parte dei telespettatori e soprattutto ilarità della comica Luciana Littizzetto, presente in studio.

Cosa avrà fatto questa volta per far parlare di sè?

Belen Rodriguez: la dedica di Antonino Spinalbese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Com’è noto, Belen Rodriguez è incinta di una bambina. L’attesa trepidante è condivisa insieme al suo compagno, Antonino Spinalbese. I due si prodigano in dichiarazioni d’amore e foto romantiche sui social, a favore di pubblico.

C’è chi li trova assolutamente dolci, chi, al contrario, ha la critica sempre pronta da sfoderare tramite vari dispositivi. L’ultima foto condivisa dai due li vede scambiarsi effusioni in un ascensore. Belen indossa una giacca oversize che copre il pancione che sta via via lievitando e una gonna al ginocchio.

Il fidanzato le ha dedicato queste parole: “Vorrei che ti guardassi con i miei occhi”. Pioggia di emoji a forma di cuoricino rosso e commenti di plauso ma arrivano anche le dolenti note.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Alcuni haters si soffermano a criticare la mise della modella, a parer loro mortificante per la sua fulgida bellezza, altri si accorgono di un particolare: “Non sono parole sue, è una canzone di Ultimo”. E ancora: “Dedicale qualcosa di tuo”. Ma Belen apprezza l’intenzione e scrive: “Continua a guardarmi così sempre”.