“Canzone segreta”: Serena Rossi svela paura inaspettata. Il retroscena

Il format della “Canzone segreta” sta spopolando in queste settimane. Dal dietro le quinte la conduttrice Serena Rossi ha rivelato un segreto.

Dopo Mina Settembre, Serena Rossi torna sugli schermi. Alla conduzione del programma “Canzone segreta” sta conquistando il pubblico in queste settimane. Il format, targato Rai, è basato sull’invito di personaggi noti. Al centro dello studio uno sgabello bianco su cui si siedono uno a uno. Di seguito va in scena una sorpresa creata per loro.

Gli ospiti sono inconsapevoli di quello che accadrà. E’ proprio la suspense a incrementare le emozioni del pubblico. A ogni personaggio è associata la propria canzone preferita. Sulle sue note vengono proiettate immagini, foto ricordo e video dei momenti più salienti della loro vita. Dopo questa narrazione parte una sorpresa canora. A interpretare la canzone preferita del personaggio seduto sono cantanti o gruppi. Si tratta di un omaggio inedito realizzato con un diverso arrangiamento. Il programma si rifà a un format francese. E’ un mix di musica, emotività e intrattenimento.

Serena Rossi, emotiva: segreto inaspettato

Stasera andrà in onda su Rai1 la terza puntata della “Canzone segreta”. Sulla poltrona bianca sarà il turno di Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear. A questi si affiancherà un ospite la cui identità non è stata ancora rivelata.

Il programma sta riscontrando notevole successo. Molto apprezzata è la figura della conduttrice Serena Rossi. L’attrice, durante un’intervista a “Voi”, ha svelato un segreto personale legato al programma. In particolare ha raccontato come il momento prima della sorpresa per gli ospiti le generi grande emotività.

“Ho paura di quella sedia. Avverto una sensazione strana e al sol pensiero di sedermi lì potrei essere travolta facilmente dalle emozioni e dalla sensibilità, nel ricordo del mio passato”, le parole della Rossi.

La conduttrice ha poi rivelato come dalla prime riunioni inerenti la creazione del programma sia stata molto colpita. Il format, dal forte impatto emotivo, ha da subito generato nella Rossi commozione.