Carlotta Mantovan, il gesto spiazza il web: come ricorda il marito Fabrizio

Sono passati tre anni dalla scomparsa del noto conduttore Fabrizio Frizzi, colui che ha fatto la storia della televisione con la sua bravura e il suo talento. Ambasciatore ufficiale di Miss Italia, il concorso di bellezza che per anni ha presentato e guidato come solo lui sapeva fare. Proprio in uno di quelli ha conosciuto la donna della sua vita: Carlotta Mantovan, che nel 2001 partecipò come concorrente classificandosi seconda. I due nonostante i tanti anni di differenza si sono amati profondamente tanto da sposarsi e dare alla luce una bambina. Purtroppo però la morte per Frizzi è arrivata troppo presto, lasciando da sole le donne di casa.

Carlotta Mantovan: come ha ricordato il marito?

Oggi 26 marzo 2021 è l’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi. Sono molti i messaggi di cordoglio apparsi su Instagram o sul web in generale da parte degli amici, conoscenti e colleghi. Quello che però ha spiazzato la rete è che Carlotta Mantovan non abbia pubblicato nessun post per suo marito. Nessun gesto per ricordare il papà di sua figlia e l’amore della sua vita con il quale ha condiviso tanti momenti belli e indimenticabili, oltre alla malattia che lo ha portato via da lei. C’è però da aggiungere che la donna non è solita postare foto insieme a Fabrizio, quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se entro la giornata il suo profilo rimanesse vuoto.

Sul web però appaiono messaggi da parte di Carlo Conti, grande amico di Frizzi, Antonella Clerici e tanti altri ancora. Anche Eleonora Daniele oggi ha ricordato il suo amico nella trasmissione di Storie italiane.