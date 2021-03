Carlotta Mantovan: la vita senza Frizzi. Cosa fa e com’è adesso

Chi è Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi? Dopo la sua morte a cosa si sta dedicando e che lavoro fa? Tutto sulla donna

Era il 2001 quando per la prima volta il pubblico italiano ha visto e conosciuto Carlotta Mantovan. La donna, all’epoca una ragazza, in quell’anno partecipò al concorso di Miss Italia classificandosi seconda. E’ proprio lì che conobbe quello che diventò suo marito e padre di sua figlia. Lei e Fabrizio Frizzi da allora divennero inseparabili. Dopo quell’evento, la Mantovan intraprese la strada del giornalismo, ma oggi vedova e con una figlia da crescere cosa fa? Scopriamolo insieme.

Carlotta Mantovan: chi è la donna di Frizzi?

Carlotta Mantovan è una donna di 38 anni, rimasta vedova dopo la morte prematura del marito Fabrizio. Insieme hanno dato alla luce una bambina di nome Stella ed è con lei che passa tutte le sue giornate. Dopo la scomparsa del marito ha deciso di allontanarsi totalmente dal mondo della televisione, continuando il suo lavoro ma senza le telecamere. Per anni ha condotto Radicchio d’Oro‘ ed in seguito ha prende parte a Voglia di solidarietà 3 e ha lavorato per Sky. Oggi invece è più attiva sui social dove condivide con i fan alcuni momenti della sua routine e qualche gita fuori porta con la figlia. Le due sono inseparabili e anche Stella è appassionata di equitazione. Così come la mamma anche la piccola va a cavallo e si rilassa a galoppo.

Nonostante siano passati tre anni dalla morte del marito, Carlotta non ha mai rivelato nulla sulla sua vita sentimentale rimanendo anche in questo caso lontano da qualsiasi possibilità di gossip. Si gode la natura, la figlia e l’amore dei fan. Il resto può attendere.