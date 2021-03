Chiara Ferragni e le accuse: “Tutto finto, figlia comprata”. Interviene Fedez. I due sono diventati genitori della piccola Vittoria da pochi giorni e già devono fare i conti con i complotti

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio una delle coppie italiane più amate di sempre. Stanno insieme da circa cinque anni e in così poco tempo la loro vita è cambiata totalmente: se qualcuno avesse detto loro che nel giro di così poco avrebbero trovato l’amore della vita, si sarebbero sposati e sarebbero diventati genitori, probabilmente non ci avrebbero creduto. E be’, bisogna ammettere che qualcuno non ci crede davvero: ad evidenziare questo complotto è proprio Fedez, che ha pubblicato sui social un tweet molto curioso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez, il complotto del web sul parto. “La cosa più esilarante di oggi”

Kattivo Fedez con tutti quei followers che non censura il nome pic.twitter.com/mFzLkdYYB3 — senza glutine (@latteaigomiti) March 26, 2021

“La teoria del complotto sulla gravidanza è la cosa più esilarante che ho visto oggi” commenta così il cantante, un messaggio che ha letto su Twitter dove un utente insinua che sia stato tutto finto, che Chiara avesse una pancia finta e che la bambina sia stata ordinata e comprata come un pacco su Amazon. Qualcosa di molto curioso da dire, che ha scatenato l’ilarità dei social che hanno deciso di non prendere sul serio una cosa del genere e farsi due risate insieme a Chiara e Federico.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto Chiara e Federico sono ritornati a casa insieme alla piccola Vittoria e da Leo, che sta cominciando a familiarizzare con l’idea di avere una sorellina da coccolare e con cui dividere tutte le attenzioni di mamma e papà, che provano già a farli andare d’accordo.