Chiara Ferragni racconta il parto: “Vi spiego anche perché ero truccata!”. L’imprenditrice digitale, dopo qualche giorno la nascita della piccola Vittoria, ha raccontato tutto

Chiara Ferragni è senza dubbio una delle donne più amate del momento. La sua storia con Fedez continua a far sognare milioni di persone: i due si sono conosciuti cinque anni fa e da allora non si sono più lasciati. La proposta di matrimonio e la decisione di mettere al mondo un figlio, sono tutte cose che sono arrivate in pochi mesi di conoscenza. Non hanno avuto bisogno di aspettare per capire di essere fatti l’uno per l’altro. Motivo per cui, nel giro di pochissimo tempo, si sono sposati e sono diventati genitori. Qualche giorno fa, hanno messo al mondo la loro seconda bambina. Tornata a casa, Chiara ha raccontato qualche retroscena.

Chiara Ferragni racconta la nascita di Vittoria: “Ho un ricordo stupendo”

In questi giorni infatti c’è stata una polemica perché, al momento del parto, Chiara nelle foto è truccata. Lei ha deciso di rispondere adesso: “Vi pare che mi trucchi per andare a partorire?” ha chiesto sui social, incredula. “Stavo facendo un lavoro quando ho cominciato ad avere le contrazioni e il dottore mi ha detto di andare subito in clinica, così sono andata così com’ero vestita. Tra l’altro il trucco fantastico perché ha resistito al parto, non come quando ho partorito Leo che ero tutta sfatta e sudata!”.

Per quanto riguarda il parto, ha aggiunto: “Ho un ricordo stupendo, è stato bellissimo e super naturale. Ho avuto contrazioni dolorose solo per cinquanta minuti, ho fatto tutto in quattro ore“.