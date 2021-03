Coppia con 5 figli, entrambi i genitori sono malati terminali di cancro

Una famiglia distrutta dalla malattia: i genitori di cinque bambini sono entrambi malati terminali di cancro. Una terribile storia che metterebbe a dura prova chiunque

A volte il fato si mette davvero di traverso e capita che metta a dura prova alcune persone e in questo caso un’ intera famiglia. È successo a una coppia di genitori che hanno ben cinque figli: a entrambi è stato diagnosticato un cancro allo stadio terminale a distanza di nove mesi l’uno dall’altra. I bambini stanno rischiando così di rimanere orfani. È la storia di Sarah Thawley e di suo marito. Alla giovane donna i medici hanno detto di avere un cancro al seno mentre era incinta al nono mese di gravidanza di suo figlio Arthur: la diagnosi risale a marzo dell’anno scorso. Dopo soltanto nove mesi suo marito si è ammalato di tumore gastrico. Il giovane si era recato in ospedale per un controllo dato che aveva problemi a deglutire: è stato a quel punto che i medici gli hanno diagnosticato il cancro.

Entrambi i genitori malati terminali di cancro non smettono di combattere per i propri bambini

Le condizioni di Sara Thawley non sembravano migliorare e a peggiorare la situazione era arrivato il verdetto lapidario dei medici che, nel mese di giugno, le avevano dato solo poche settimane di vita. Per le norme anti Covid la donna sarebbe dovuta rimanere sola in ospedale senza avere la possibilità di vedere nessuno ma le era stato concesso di tornare a casa. Nella propria abitazione la famiglia aveva organizzato il proprio salone come se fosse una grande e accogliente camera da letto. Sara ha continuato a lottare per sé e i suoi cari e così le sue condizioni sono leggermente migliorate. Proprio in quel momento però anche suo marito si è ammalato di cancro.

Tutti coloro che sono legati a questa sfortunata famiglia li sostengono con tanto affetto e amore ma anche con delle donazioni organizzate da amici e parenti più stretti per far fronte alle cospicue spese mediche che i due genitori stanno affrontando ormai da più di un anno. Entrambi sono molto amati dall’intera comunità locale.