Crisi migratoria, naufragio alle Canarie: almeno tre morti

Il dramma dell’immigrazione irregolare colpisce ancora le acque delle Isole Canarie: l’imbarcazione trasportava 46 migranti.

Tres fallecidos y 42 supervivientes tras volcar una patera durante un rescate en Tenerife@SantEgidioMad https://t.co/HKEWH9fgo8 vía @efe_canarias — IglesiaMaravillas (@IglesiaMaravill) March 26, 2021

Un nuovo disastro umanitario ha colpito nuovamente le acque delle Isole Canarie, all’altezza di Tenerife. I flussi migratori non si arrestano e continuano a intensificarsi nelle ultime ore; specialmente quelli che hanno come obiettivo le coste del grande arcipelago spagnolo. Quest’ultimo, composto da ben 7 isole, si trova nell’oceano Atlantico, a poche centinaia di chilometri a ovest del continente africano. Accanto alla frenetica moltiplicazione delle imbarcazioni irregolari vi è un ineluttabile incremento delle stragi in mare. Questo venerdì (26 marzo) arriva l’annuncio dell’ennesima tragedia.

LEGGI ANCHE >>> Dramma al confine: muore un bambino di 9 anni

Il bilancio delle vittime del naufragio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tragedia nel Kenya: cinque elefanti morti in un incendio

Il bilancio delle vittime annovera 3 morti mentre altri 41 tratti in salvo durante l’improvviso naufragio di questo venerdì al largo della costa di Porís de Abona, nel sud di Tenerife. Lo ha annunciato una portavoce della società pubblica responsabile dei soccorsi marittimi in Spagna. Secondo quanto riferiscono i media locali, la barca era diretta verso le Isole Canarie, quando all’improvviso il cayuco – una piccola canoa – si è ribaltato; proprio all’arrivo di una barca di salvataggio appartenente al Salvamento Marítimo.

Stando a quanto riferisce Canarias 7, la prima segnalazione, inviata questa mattina intorno alle ore 8:30, è stata quella del pescatore “Fanny”, il quale è riuscito a soccorrere 5 persone a recuperare i cadaveri di due donne. Il soccorso marittimo ha invece tratto in salvo altre 36 persone e prelevato in mare la salma di un uomo. L’incidente è probabilmente avvenuto a causa del sovraccarico dell’imbarcazione. Difatti, la barca “era sovraffollata“, secondo quanto ha riferito il pescatore ai servizi di emergenza mentre il suo bastimento navigava all’altezza del faro di Porís de Abona. Dopo l’allarme il Salvamento Marítimo si è mobilitato per il soccorso mentre il bastimento era adibito al traino del cayuco privo di carburante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Secondo le statistiche tenute dall’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) – l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati – da inizio anno il bilancio totale delle vittime dei flussi migratori irregolari verso le Canarie ammonta a 34.

Fonte Canarias 7