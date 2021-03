Detto Fatto, una rivelazione: Stefano De Martino e l’ astio con un’altra Rodriguez

Detto Fatto. La rubrica di Jonathan Kashanian nel popolare programma pomeridiano di Rai 2 svela particolari inediti del rapporto di Stefano De Martino e un’altra Rodriguez

Sulla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono spesi fiumi di parole. Quella che poteva sembrare una crisi momentanea è divenuta l’interruzione definitiva della loro unione. Il resto è storia: la modella argentina adesso si gode le gioie di una nuova gravidanza tra le braccia del nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Stefano De Martino, invece, è totalmente concentrato sulla sua carriera sempre crescente di conduttore televisivo.

Tuttavia, emergono ancora numerosi particolari sui retroscena della loro vita di coppia. Uno di questi ha a che fare con i rapporti dello stesso De Martino e un membro importantissimo della famiglia Rodriguez. A rivelarlo è Jonathan Kashanian all’interno della sua rubrica nel programma pomeridiano di Rai 2 Detto Fatto.

Detto Fatto. Jonathan Kashanian fa una rivelazione a Bianca Guaccero

Durante la Superclassifica Jon, Jonathan Kashanian rivela che i rapporti tra il ballerino Stefano De Martino e Veronica Cozzani, l’ex suocera e madre di Belen, non siano stati proprio idilliaci.

Bianca Guaccero si è mostrata molto incuriosita. I genitori di Belen vivevano nello stesso palazzo in cui risiedeva la coppia quando ancora era unita. Questo già era motivo di scontro. Inoltre, in un vecchio post la madre di Belen avrebbe scritto: “Le persone che non ti cercano sono quelle a cui non manchi. E coloro a cui non manchi sono quelli che non ti amano. La vita decide chi incontrerai, ma sei tu a decidere chi rimane”.

Sembra un consiglio indirizzato alla figlia Belen per aiutarla a fare una scelta. “Chi può dirlo?” – dice Jonathan – “Può essere una casualità ma Veronica Cozzani ha cancellato Stefano De Martino dai suoi contatti social dopo una sua battuta sulla suocera mentre presentava il programma Made in Sud”.

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian chiudono il dialogo sostenendo che le loro dichiarazioni sono puramente basate sul gossip e congetture: “Siamo qui per alleggerire e lanciare scoop e chiediamo venia se ci facciamo i fatti loro; è fatto tutto in modo ironico e simpatico.”