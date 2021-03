Due cadaveri per strada nel napoletano, rapina finita male o incidente?

Giallo in provincia di Napoli dove sono stati trovati due cadaveri per strada. Non è ancora chiaro quello che sia potuto succedere. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Marano.

Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Due uomini sono stati trovati morti in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, in provincia di Napoli.

Giallo nel napoletano: due uomini morti sul selciato

Due uomini sono stati trovati morti in provincia di Napoli, tra Marano e Villaricca. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato un uomo morto a bordo di una piccola utilitaria finita contro un muro.

Alla distanza di circa venti metri è stato trovato un altro uomo probabilmente caduto da uno scooter di grossa cilindrata.

Sull’asfalto è anche stata trovata una pistola. Infatti, con il passare del tempo prende sempre più piede l’ipotesi di una rapina finita male.

In questo momento i carabinieri della compagnia di Marano, immediatamente giunti sul posto, sono molto cauti anche se non escludono nessuna ipotesi.

Oltre alla pistola, sul selciato, è stato trovato anche un orologio Rolex. Secondo gli elementi raccolti dai militari dell’Arma potrebbe esserci stato un terzo individuo che è probabilmente scappato dopo l’impatto.

Al momento i carabinieri lavorano per individuare l’identità dei due uomini deceduti e la proprietà dei mezzi sui quali viaggiavano. In più, gli inquirenti stanno provando a capire se in quella zona ci sono delle telecamere di sorveglianza che possono aiutare a fare chiarezza sull’accaduto.