Eleonora Daniele, lacrime in diretta: “Non si può dimenticare”

Si è conclusa un’altra puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele. La trasmissione va in onda dal Lunedì al Venerdì ed è unica con i suoi racconti e storie di fatti importanti. La presentatrice invita in studio e in collegamento sempre ospiti di un certo spessore, dai giornalisti agli artisti e non perde occasione di intervistare anche i protagonisti delle sue storie. Oggi a pochi minuti dalla fine, la Daniele ha salutato un suo amico che non c’è più.

Eleonora Daniele per Fabrizio Frizzi: “Ci manchi”

Dopo quasi due ore di racconti di cronaca e attualità, la conduttrice nonché padrona di casa non ha potuto fare altro che ricordare una persona per lei importante: Fabrizio Frizzi, il noto presentatore che ci ha lasciati tre anni. Così Eleonora Daniele prima di dare la linea alla sua collega Antonella Clerici, ha voluto fare il suo nome e lasciare un messaggio a lui e alla sua famiglia. Lo ha presentato così: un video con alcuni dei momenti della sua carriera, finita troppo presto, e foto della sua persona. “Era un amico straordinario – afferma in studio la conduttrice – Purtroppo sono passati tre anni dalla sua morte. Noi oggi vogliamo mandargli un bacio che arrivi dritto lassù in cielo. Ciao Fabrizio!” . Il tempo passa ma il ricordo e il dolore di quella perdita rimangono, specialmente in chi ha potuto conoscere la bontà d’animo di Frizzi, un uomo di classe e gentile. Con la sua bravura, il suo talento e la sua risata ha contagiato tutti, dalla famiglia agli amici, ed è entrato nelle case di ogni italiano.

Così Storie Italiane ha lasciato la linea a E’ sempre mezzogiorno, Eleonora Daniele con le lacrime agli occhi e gli ospiti in studio tristi e amareggiati.