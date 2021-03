La showgirl calabrese vive in una casa da sogno e ha guadagni milionari provenienti dal divorzio con l’ex marito Flavio Briatore. I dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha una carriera ormai avviata come modella grazie al suo fisico perfetto ma anche come showgirl.

Ricordiamo le sue interpretazioni in alcuni film come C’era un cinese in coma con Carlo Verdone o in film di Carlo Vanzina. Inoltre sono diverse stagioni in cui ha condotto Battiti Live da Telenorba dove ha presentato sul palco i tormentoni estivi degli ultimi anni.

Ultimamente è stata seguitissima dal pubblico grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. Nonostante fosse amatissima dai telespettatori ha deciso di abbandonare il gioco quando è stato comunicato un prolungamento del reality, per tornare a casa dal suo Nathan e trascorrere il Natale insieme a lui.

LEGGI ANCHE —-> Matilde Brandi in versione arancione: ecco il selfie prima della live! – FOTO

Il divorzio milionario da Briatore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE —> Canzone Segreta, Raul Bova e le parole d’amore di Rocio Morales

Nel 2006 la Gregoraci è salita alle cronache per l’inizio della sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, all’epoca team manager in Formula 1 della Renault.

La coppia si sposò nel 2008 e dopo due anni nacque il piccolo Nathan.

Elisabetta e Flavio si divorziarono consensualmente nel 2014. Il divorzio fu stellare con una cifra da capogiro, quote e proprietà che ottenne Elisabetta.

Grazie all’accordo stipulato il divorzio fu milionario: Elisabetta abita con il figlio Nathan nel suo appartamento a Montecarlo sostenuto completamente da Flavio Briatore.

Ha ricevuto dall’ex marito anche un attico di proprietà a Roma dove si ‘appoggia’ quando per lavoro o per ragioni famigliari si trova in Italia.

Inoltre Elisabetta è rimasta in possesso delle quote di alcuni locali di Briatore come il Billionaire, il Twiga e altri ancora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Oltre a questo Elisabetta ha i suoi introiti provenienti dal suo lavoro come modella e showgirl. Solo la sua partecipazione al Grande Fratello le ha garantito 15mila euro per ogni settimana trascorsa nella casa e 8 mila per ogni puntata in cui ha presenziato in studio.