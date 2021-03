L’Eredità, Insinna commosso dal campione Marco: “Adesso è ancora più bello”

Marco, il campione de “L’Eredità”, aprendo il suo cuore è riuscito a commuovere il conduttore Flavio Insinna e il pubblico

“L’Eredità” riesce sempre a suscitare grandissime emozioni non solo nel pubblico che gioca da casa ma è capace di toccare il cuore anche dei suoi protagonisti. In particolare questa nuova formula del quiz show che continuerà fino a Pasqua ha dato l’opportunità di regalare davvero sentimenti forti. Avere infatti la possibilità di aiutare attraverso le vincite la Comunità di Sant’Egidio ha permesso agli storici campioni di tornare in campo per giocare, divertirsi e soprattutto raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Proprio nella prima puntata dedicata a questo nuovo e importantissimo scopo, il campione Marco è riuscito a conquistare alla ghigliottina ben 35 mila euro che sono stati appunto devoluti alla nobile causa del movimento d’ispirazione cristiana. Ed è stato proprio all’inizio della nuova puntata che ricordando la meravigliosa vincita ottenuta che Marco è riuscito a regalare un momento di grande commozione. Quando il conduttore Flavio Insinna ha fatto una sorta di riassunto delle puntate precedenti il campione non ha potuto fare a meno di aprire il suo cuore di fronte alle telecamere.

Vincere infatti fa sempre piacere e, specialmente se si rientra nella categoria dei campioni storici di un quiz come “L’Eredità” è facile immaginare quanto possa essere una soddisfazione ma in questo caso sembra davvero diverso.

Il campione Marco commuove Flavio Insinna a “L’Eredità”

Ricordando la vittoria di 35 mila euro che sono stati immediatamente devoluti alle nobili iniziative portate avanti dalla Comunità di Sant’Egidio il campione Marco è riuscito a commuovere tutti sia in studio che da casa. Il vincitore della prima puntata benefica de “L’Eredità” ha spiegato l’emozione che ha provato quando sul cartoncino girato da Flavio Insinna è comparsa la stessa parola scritta da lui ovvero “aiuto“.

Marco ha raccontato di aver provato una gioia immensa, ancora più grande di quella sentita quando nel corso delle tante puntate “normali”. Vincere del denaro che non andrà a finire nelle sue tasche ma che invece sarà utilizzato per portare avanti iniziative di beneficenza gli ha donato infatti una felicità mai conosciuta prima.

“Grazie per l’occasione che mi avete dato – ha rivelato il campione Marco – vincere per dare i soldi in beneficenza è ancora più bello di quando l’ho fatto per me“. Sentimenti tanto forti grazie ai quali non è riuscito a fare a meno di ringraziare di cuore Flavio Insinna e tutto lo staff del famoso quiz show. Giocare con le risposte e riuscire a regalare, divertendosi oltretutto insieme ai “colleghi campioni” del passato, è stata una grande opportunità che lo ha davvero arricchito.

Lo scambio di battute fra Marco e il presentatore Insinna è andato poi avanti durante il resto della trasmissione. Il conduttore infatti non ha mai perso l’occasione di ricordare l’importanza che ha avuto il gesto del campione capace di conquistare la vittoria per uno scopo più alto ovvero quello di far entrare dei fondi, sempre indispensabili, nelle casse della Comunità di Sant’Egidio.