Fabrizio Corona dal carcere commuove i fan dei social: “Mi manca la vita”

Fabrizio Corona continua ad accendere dibattiti anche dal carcere dopo le sue ultime dichiarazioni sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona, nonostante al momento sia detenuto, riesce ancora a commuovere i suoi tanti fan che lo seguono attraverso i social. Sul suo profilo Instagram è infatti comparso un post in cui il fotografo dei vip mette a nudo la propria anima. Corona attualmente, dopo aver lasciato l’ospedale psichiatrico Niguarda di Milano, si trova a scontare la sua pena del carcere di Monza. Non è quindi stato lui che materialmente ha pubblicato il post sui social ma l’ha fatto di sicuro qualcuno a cui ha voluto affidare i suoi pensieri. Nella post, uno sfondo nero con una scritta a caratteri bianchi, si può leggere tutta l’angoscia del fotografo per le tante cose di cui ora sente la mancanza. A quanto pare ciò che lo fa stare male è soprattutto il fatto di aver perso la sua vita e le opportunità che la libertà gli concedeva. “Mi manca avere la possibilità di svegliarmi e – si legge nel post – decidere di andare dall’altra parte del mondo“.

LEGGI ANCHE -> Carlotta Mantovan: la vita senza Frizzi. Cosa fa e com’è adesso

Fabrizio Corona, un protagonista dei social anche in carcere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, duro scontro con Fulvio Abbate: “Ho deciso di querelarti“

Il post pubblicato sul profilo ufficiale di Fabrizio Corona su Instagram ha immediatamente scatenato diverse reazioni da parte dei tanti follower. Fra i commenti più comuni quelli che chiedono al fotografo di “non mollare“. Il pubblico infatti, ancora scosso probabilmente dalle drammatiche immagini del suo arresto, sembra davvero non voler lasciarlo solo. Nonostante sia innegabile la gravità delle accuse a lui rivolte così come pure è sacrosanto il rispetto della pena a cui è stato sottoposto, sono in tanti a trovare il tutto troppo esagerato. I fan di Corona ritengono infatti che, viste anche le sue condizioni psicologiche e fisiche, il fotografo non debba scontare la sua detenzione in carcere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Al coro dei suoi ammiratori nelle ultime settimane si sono aggiunte diverse voci del mondo dello spettacolo che chiedono quasi un atto di clemenza. A partire infatti dalle sue ex fidanzate come Belen Rodriguez e Asia Argento, sono diversi i vip che hanno descritto Fabrizio Corona come un uomo che ha bisogno innanzitutto d’aiuto.