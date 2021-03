Flavio Insinna e la sua relazione nascosta: “Ecco la verità”

Flavio Insinna non ha peli sulla lingua ma i segreti sì, per anni infatti è riuscito a tenere nascosta relazione con la sua fidanzata, qual è la verità?

Flavio Insinna, il noto conduttore della Rai attualmente impegnato con il programma preserale L’eredità, non è capace solo a canzonare i suoi concorrenti e a fare battute. E’ anche un uomo sensibile e generoso, bravo a mantenere i segreti soprattutto se lo riguardano. Infatti nel corso degli anni ha dovuto impegnarsi a lasciare la sua vita privata fuori dal gossip e dalle telecamere e c’è riuscito. Soltanto da qualche tempo è venuto allo scoperto con la sua nuova compagna.

Flavio Insinna e la nuova fidanzata: chi è ?

Flavio Insinna per anni è stato accanto ad una donna con la quale ha condiviso tanti momenti tra alti e bassi. A un certo punto però le cose tra i due non sono più andate e quindi hanno deciso di separarsi. L’uomo ai tempi aveva affermato di volere stare solo, ma questa solitudine non è durata molto visto che proprio il suo lavoro le ha fatto incontrare la donna della sua vita. Si chiama Adriana Riccio ed è la concorrente che cinque anni fa aveva vinto 36000 euro. Nonostante i due stiano insieme dal 2016, sono venuti allo scoperto soltanto tre anni fa nel 2018 grazie ad una dichiarazione in un’intervista.

“Se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi con Adriana rischierei di diventare eccessivo e invece starei ancora dicendo poco – ha rivelato a Oggi è un altro giorno – Quando non sorride lei si spegne il sorriso in casa, non sorridono più neanche i cani”. Una fidanzata che non appartiene al mondo della televisione e dello spettacolo, lontana dal gossip. L’unica volta che ne ha fatto parte è quando ha incontrato Flavio Insinna, la coincidenza più bella della loro vita.