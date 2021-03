Giulia De Lellis fa esplodere i social in intimo nero: “Mi sentivo carina”. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha fatto impazzire tutti quando cinque anni fa ha esordito a Uomini e Donne, dove scese le scale per conoscere il tronista Andrea Damante. Da lì cominciò la storia d’amore che per anni ha fatto sognare migliaia di persone, purtroppo però le cose tra di loro non sono andate nel migliore dei modi e ciò ha portato i due a lasciarsi e prendere due strade differenti, nonostante ci sia il piccolo Tommy, il cucciolo che hanno preso insieme l’estate scorsa, a tenerli ancora uniti.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a G i u li a ( @ g i u l i adelellis103)

Giulia su Instagram è molto amata, ha cinque milioni di followers che la seguono ogni giorno e che assistono alla sua crescita professionale ma anche personale. Negli anni è cambiata tanto e ha conquistato sempre più gente, tra le sue partecipazioni in vari programmi e il suo lavoro sui social. Quest’anno esordirà come conduttrice ma anche come attrice, una soddisfazione importante per lei che ha sempre avuto questo sogno di fare televisione.

Intanto è impegnata in una storia d’amore con Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate e con cui ha intrapreso una relazione.