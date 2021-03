Giulia Salemi prima del GF Vip: gli ostacoli e i “no” ricevuti

Per Giulia Salemi non è stato subito facile entrare nel mondo dello spettacolo, scopriamo insieme i tentativi prima del GF Vip

La modella e showgirl italo-persiana Giulia Salemi è ormai un vero e proprio punto di riferimento sui social. Con i suoi 1,5 milioni di followers, si classifica tra le influencer più apprezzate e seguite.

Ormai è un nome rinomato anche del mondo dello spettacolo, soprattutto in seguito l’ultima partecipazione al GF Vip, dove ha anche incontrato il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Tuttavia si tratta di una lunga gavetta quella alle sue spalle, iniziata con la partecipazione a Miss Italia nel 2014, dove si è classificata al quarto posto. In seguito, il percorso verso il successo è stato segnato da ostacoli e anche da diversi “no” che le hanno sbarrato la strada. Ma con forza e determinazione non si è persa d’animo e ha proseguito, perseverando nel suo obiettivo, e accedere al mondo dello spettacolo.

Giulia Salemi prima del GF Vip e i “rifiuti” ricevuti

Le esperienze che compongono il bagaglio di Giulia Salemi sono ormai già numerose, ben prima del GF Vip. In compagnia della madre Fariba Teherani, partecipa a “Pechino Express“, formando la coppia delle “Persiane“.

Prende parte come opinionista ad alcuni programmi come Tiki Taka, Sbandati e Quelli che il calcio, ed è co-conduttrice in Leyton Orient e in una puntata di Milano-Roma – In viaggio con i Gialappa’s.

Noto ai più il clamore nato dall’abito indossato dalla modella alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016, con spacchi inguinali che avevano attirato non poche critiche e polemiche.

Nel 2018 fa la sua prima esperienza nel Grande Fratello Vip, quando incontra Francesco Monte, con il quale inizia una relazione. Conduce poi Disconnessi on the road, per poi rientrare al GF Vip nell’ultima edizione, dove incontra il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli, e conferma la sua notorietà.

Oggi è un personaggio dello spettacolo conosciuto e un’influencer amata, ma non tutti sanno che il suo percorso è stato segnato dalle difficoltà. Un grande rifiuto l’ha ricevuto da Uomini e Donne, per il quale aveva affrontato i provini come tronista, senza riuscire ad accedere allo studio.

Ma c’è un altro “no” nel passato di Giulia Salemi, dato da qualcuno che si è pentito. Si tratta di un noto talent scout che ha aiutato talenti come Giulia De Lellis, Frank Matano, Irama, Emis Killa, Chiara Biasi.

Si tratta di Francesco Facchinetti, cha aveva dichiarato di aver ricevuto molteplici richieste da parte della showgirl, tutte declinate. Scelta che ora rimpiange amaramente.