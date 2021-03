I Soliti Ignoti, Mara Maionchi fa divertire Amadeus: le sue parole

Incredibile colpo di scena durante la puntata del 26 marzo de “I Soliti Ignoti”, il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus.

Ospite di Amadeus, al quiz di Rai 1 “I Soliti Ignoti”, c’è la grande Mara Maionchi, un volto noto della televisione ma soprattutto della discografia. La simpaticissima Mara dovrà riuscire a indovinare il più possibile per devolvere il ricavato della sua vincita alla fondazione italiana per l’autismo.

Mara Maionchi riserva grandi sorprese, il pubblico è divertito

Immediatamente con il primo ignoto, Veronica, 32 anni, di Udine, la simpaticissima Mara sbaglia e non indovina perdendo subito 4000 euro.

Con il secondo ignoto, Piersaturno Mostarda da Rieti, sul cui nome sia Mara che Amadeus fanno ironia, la discografica si fa aiutare con i tre indizi. L’ignoto numero due produce alambicchi e Mara Maionchi indovina guadagnando 16.000 euro.

L’ignoto numero tre è Silvana da Catania e anche in questo caso Mara Maionchi chiede il secondo aiuto con i tre indizi. Nel passaporto della signora Silvana ci sono 66.000 euro con imprevisto. Se Mara Maionchi non dovesse indovinare perderebbe tutto ma in questo caso indovina e arriva alla cifra di 82.000 euro.

Il quarto ignoto, Niccolò, ha un abbigliamento particolare e proprio per questo “aiuta” la simpaticissima Mara a indovinare la sua identità.

Con l’ignoto numero cinque, una donna molto elegante sulla cinquantina, Mara Maionchi va un po’ in confusione e chiede anche in questo caso gli indizi. Dopo un momento di indecisione Mara Maionchi stabilisce che la signora “fa casting per fotomodelli”. Nel passaporto dell’ignoto ci sono 100.000 euro con imprevisto.

In questo caso la simpaticissima Mara sbaglia e perde tutto. Rimangono solo tre ignoti per un totale di 61.000 euro e Mara Maionchi riesce a indovinare l’identità di tutti e tre. Ce la farà la simpaticissima Mara a indovinare anche il parente misterioso?

Mara Maionchi arriva al parente misterioso con 61.000 euro. Si tratta di una ragazza, Chiara, figlia di un ignoto in gara. A questo punto però la simpatica Mara, dopo aver fatto vari ragionamenti, indovina il legame di parentela e guadagna 30.500 euro che saranno devoluti alla fondazione italiana per l’autismo.