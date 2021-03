Ilary Blasi, cattive notizie per la conduttrice. Cosa succede?

Brutte notizie per Ilary Blasi, la conduttrice infatti è in bilico: la sua Isola dei Famosi non decolla.

Momenti non facili per Ilary Blasi, la conduttrice infatti attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi, pare non vivere nel suo periodo di massimo splendore. Il reality infatti non decolla, gli ascolti sono crollati nuovamente dopo un piccolo barlume di speranza apparso la scorsa settimana. Un andamento costantemente rivolto verso il basso.

Per comprendere ovviamente le ragioni di tale fenomeno, bisogna analizzare altresì quelle che sono le concorrenti della serata: Rai Uno era in onda con la Nazionale Italiana, qualificazioni mondiali…certamente un osso duro da battere. Dati alla mano infatti, la partita avrebbe registrato ben 6.130.000 spettatori e punti di share pari al 22,60%.

Ilary Blasi, l’Isola rischia la chiusura anticipata?

Con un ascolto così scarno, si temono le sorti dell’Isola dei Famosi: nella puntata di ieri ha registrato 3.370.000 spettatori pari al 19,28% di share, numeri allarmanti soprattutto per il reality che da sempre si è rivelato uno dei cavalli di battaglia delle reti Mediaset.

Un’isola che proprio quest’ultima edizione ha subito uno “svecchiamento” coinvolgendo Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi; i giovani amatissimi sui social infatti si sono ben adattati al ruolo di opinionisti.

E se l’esperienza isolana dovrebbe concludersi il 2 giugno – almeno, stando alle indiscrezioni fornite proprio dal vincitore dell’ultima edizione del GF Vip – dall’altra è emerso come le aspettative siano state deluse, almeno in questa prima fase di lancio del reality, quello che solitamente incuriosisce gli spettatori.

Non resta che attendere quali saranno le prossime strategie ideate dagli autori.