Ilary Blasi, quanto costa il look sfoggiato da Ilary Blasi nella quarta puntata. Ieri la conduttrice ha sfoggiato un abito che ha fatto impazzire tutti

Ieri è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Una serata ricca di colpi di scena e di sorprese, che ha visto come eliminato Brando che però ha deciso di rimanere a Parasite Island insieme a Ubaldo e Fariba. Ilary Blasi, conduttrice del programma, ha fatto impazzire tutti con un abito che che le stava davvero da Dio. Ma quanto costa?

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi: cifra da capogiro

Il top e la gonna che abbiamo visto nella quarta puntata dell’Isola addosso alla bellissima Ilary sono firmati Balmain, uno dei brand più amati delle sorelle Kardashian. Il top costa 490 euro, mentre la gonna 990 euro. Per quanto riguarda i sandali, sono firmati Casadei e sono costati circa 995 euro.

Ilary ha conquistato davvero tutti con questo look, ma del resto era bellissima come lo è sempre puntata dopo puntata. Tra gaffe e risate, la serata è proseguita liscia come l’olio.