Ilary Blasi contro Valentina Persia: “Lasciami stare”

L’Isola dei famosi continua con delle sorprese uniche, tra concorrenti e conduttrice c’è intesa ma a volte Ilary Blasi istiga i naufragi

Si è conclusa un’altra puntata dell’Isola dei famosi ieri sera 25 marzo e come sempre Ilary Blasi e i suoi naufraghi hanno regalato al pubblico grandi emozioni. Tra i concorrenti più in voga e più seguiti c’è Valentina Persia, la comica romana che non si lascia scappare l’occasione per dire la sua in ogni situazione. Determinata, solare, genuina e spontanea, la donna non ha peli sulla lingua e sa quando e come rispondere alle provocazioni. Ed è proprio quello che è successo tra lei e la conduttrice romana.

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi, l’opinionista all’attacco: “Sei marginale”

Ilary Blasi e Valentina Persia: cosa è successo?

LEGGI ANCHE>>>Isola dei famosi: Zorzi e Lamborghini criticati ma li difende un pezzo grosso

Tra Ilary Blasi e Valentina Persia c’è stato un po’ di attrito quando la conduttrice ha chiesto alla concorrente perché non avesse preso il pesce che Brando Giorgi si era fatto scappare durante la pesca. A quel punto la comica ha risposto prontamente: “Blasi, non mi istigare! Che se avessi potuto l’avrei acchiappato con le mie mani”. Poi parlando degli altri compagni Persia ha voluto sottolineare: “Vera Gemma e Awed non contribuiscono molto – spiega – anche a me piacerebbe starmene sdraiata, ma questo non aiuta il gruppo”. Subito dopo arriva la risposta da parte delle persone chiamate in causa e Gemma si difende: “Quando vedo Valentina mettersi d’impegno ad accendere il fuoco, sapendo quanto è brava, non ha senso che io le strappi la cosa e ci provi io, no?”. Insomma nelle Honduras gli animi cominciano ad accendersi, sopravvivere e superare le prove è dura. Non bastano, come afferma la Persia, fare le sfilate di moda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Lei preferisce viverla come si dovrebbe, tra la natura e la genuinità. Il resto fa parte della televisione non dell’Isola dei famosi. Anche per questo Valentina Persia è una tra le più amate dal pubblico italiano.