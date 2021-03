Jennifer Lopez ha pubblicato una fotografia in cui ha piazzato la sua incredibile bellezza in primissimo piano.

Jennifer Lopez è probabilmente una delle persone più conosciute l mondo. La classe 1969, nel corso della sua carriera, è stata cantante, attrice, showgirl e ballerina. La nativa di New York vanta una bellezza di altra categoria e di una sensualità difficilmente quantificabile. Ancora oggi, la sua avvenenza è intramontabile e i suoi scatti condivisi online raggiungono sempre tantissimi utenti.

J.LO sta vivendo una situazione sentimentale alquanto movimentata. La scorsa settimana i rumor sulla fine della storia con Alex Rodriguez impazzavano a grande velocità: la popstar e l’ex giocatore di baseball sarebbero stati ad un passo dall’addio a pochi mesi dal matrimonio, rimandato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Secondo quanto scritto da alcune firme americane di livello, la 51enne e il classe 1975 avrebbero trovato un accordo su come portare avanti in modo tranquillo la loro relazione. La Lopez, in ogni modo, è attivissima sui social network e condivide scatti via via sempre più bollenti.

Jennifer Lopez, primo piano seducente: meravigliosa

Jennifer è più bella ed esplosiva che mai e i suoi scatti su Instagram fanno letteralmente impazzire gli innumerevoli followers. La popstar possiede sicuramente uno degli account con più seguaci. L’ultima fotografia apparsa in rete è semplicemente disarmante: la 51enne piazza il suo incredibile viso in primissimo piano.

La sua bellezza non è in alcun modo quantificabile e la luminosità del suo volto illumina decisamente il mondo dei social network. La cantante ha dei lineamenti che sono semplicemente perfetti. Come se non bastasse, la classe 1969 sfodera uno sguardo intenso che ammalia la sua platea di ammiratori.

Nonostante gli anni che passano, la splendida cantante è sempre una bomba sexy e il suo fisico fa invidia anche alle ventenni.