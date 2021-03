L’Eredità, la campionessa Martina sul passato: “Il perché della chirurgia”

L’Eredità ha una nuova e super campionessa, Martina Crocchia. Ecco perché ha partecipato e cosa c’è dietro la sua storia

L’Eredità, il game show del pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, ha una nuova e stupefacente campionessa. Si chiama Martina Crocchia, 39 anni, maestra di pole dance. La giovane si prepara ad imitare, se non superare, le gesta del super-campione Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico che ha tenuto attaccati agli schermi i telespettatori per oltre 50 puntate di fila e ora lo vediamo ogni pomeriggio nel salotto di Serena Bortone.

Martina ha raccontato che a causa della pandemia ha dovuto chiudere per ora la sua scuola in seguito allo stop delle attività e così ha deciso di partecipare al programma. Se non ci fosse stata la pandemia probabilmente non lo avrebbe mai fatto. Lo ha spiegato in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

Ha già portato a casa 150mila euro e ne ha persi 115mila per una sola vocale. La sua risposta alla ghigliottina era stata “capello” invece di “capelli”. Un caso strano e singolare che come ha spiegato Insinna che ha solo un altro precedente nella storia del programma di Rai 1.

Perché ha scelto di partecipare? “Un modo per accontentare mia madre: ogni sera mi mandava le cinque parole della Ghigliottina e molto spesso indovinavo la soluzione” ha spiegato e così dopo la chiusura dell’attività ha tentato la fortuna.

LEGGI ANCHE –> Iva Zanicchi: “Ogni volta che parlo di uccelli tutti ridono, io faccio la collezione”

L’Eredità, Martina: “Ecco perchè mi sono rifatta”

LEGGI ANCHE –> L’Isola dei Famosi, un concorrente finisce in ospedale. Le condizioni

Martina, la nuova campionessa de L’eredità, non pensava di poter vincere tutti questi soldi come nemmeno di raggiungere la popolarità. Moltissimi la seguono sui social, anche gli haters, ha confessato: “sono pesanti, ma non mi scompongono”. E sul suo aspetto fisico parla orgogliosamente di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Ha raccontato, infatti, di aver iniziato a farvi ricorso da giovanissima. A soli 20 anni si è rivolta al chirurgo. In adolescenza era molto complessata e ha risolto i suoi problemi con la chirurgia, ha ammesso. Spesso l’affiancano al binomio bella e oca oppure “rifatta e stupida”, ne è consapevole ma a lei poco importa. Ora sta dimostrando di essere soprattutto brava.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per il momento porta avanti la partita per vincere il più possibile. Tutti i soldi vinti li investirà nella sua scuola: “dalla sfortuna è nata una fortuna: senza la chiusura non avrei mai partecipato al programma” ha concluso.