Maneskin, la band con una FOTO festeggia il traguardo più bello

I Maneskin, circa cinque ore fa, hanno comunicato ai followers che li seguono su Instagram la grande notizia riguardo il loro disco.

Nella didascalia hanno scritto: “TEATRO D’IRA vol.1, il disco più venduto in Italia“.

Nella foto si vede la bassista della band che, con gli occhi chiusi, si accinge a dare un bacino sulla guancia al chitarrista Thomas Raggi, che guarda dritto l’obbiettivo della fotocamera, con un’espressione piuttosto buffa.

Il batterista Ethan Torchio poggia una mano sulla spalla del suo biondo compagno e accenna un sorriso, mentre dietro si vede il cantante Damiano David che chiude gli occhi e aggrotta leggermente le sopracciglia.

Il post è stato super apprezzato, con più di 165.000 like e 1500 commenti.

La band più amata di sempre: insieme causano un mix di emozioni speciali! – FOTO

Proprio ieri, i Maneskin hanno condiviso con i loro 1,2 milioni di seguaci uno scatto super particolare: indossano dei look stravaganti e sono stati immortalati con delle espressioni serie, decise e grintose.

Il post ha avuto più di 190.000 mi piace ed oltre 1.000 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti al loro stile e alla loro musica, congratulazioni per i successi raggiunti, in bocca al lupo per la loro brillante carriera e stupore per il talento che hanno sempre dimostrato di avere.

Tra i messaggi degli utenti, si legge: “Ho ascoltato l’album così tante volte da consumarlo“, “Meritate il meglio, l’album è una bomba: uno di quelli che canti in doccia.. oramai ascolto solo quello“, “Io che so già a memoria quasi tutte le canzoni“, oppure “Comunque ci tenevo a ridirlo per la 50esima volta, quest’album è una bomba“.