Maria De Filippi e Maurizio Costanza dove vivono? In una bellissima casa a Roma nel quartiere di Parioli

Sono tra le coppie più famose e importanti della televisione, lui è un giornalista che ha fatto la storia in Italia, mentre lei è la regina della televisione. Non amano particolarmente condividere la loro vita privata e quindi la loro quotidianità. Sono 25 anni che stanno insieme e ne hanno affrontata di ogni. Dall’adozione del loro figlio che ha portato gioia e amore, al pericolo dell’attentato scampato nel 1993.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo insieme da anni nel loro nido d’amore

Nonostante i due vivano di televisione e visibilità, la loro vita privata e la loro casa l’hanno tenuta sempre separata dal lavoro. La loro magnifica casa a Roma infatti non è mai stata ripresa dalla telecamere. Solo qualche scorcio si è visto a Che tempo che fa per un’intervista fatta con Fabio Fazio. Maurizio Costanzo ha lavorato per anni al Teatro Parioli e tutt’ora conduce il suo Maurizio Costanzo Show. Li vicino nel quartiere che si chiama Parioli, uno dei più belli di Roma ci vive insieme a sua moglie Maria. La loro non è mai stata vista dai telespettatori, essendo un pezzo privato della loro vita non voleva condividerlo, come è anche giusto che sia.

Ad oggi siamo abituati a vedere le case di tutti i personaggi pubblici e non è sempre un bene. Questo infatti li sottopone spesso a critiche e lamentele, e a volte al rischio di rapine. Tuttavia in occasione di un’intervista con Fabio Fazio, Maria e Maurizio hanno deciso di aprire le porte di casa loro e inquadrare un piccolo pezzo della loro dimora. I telespettatori hanno così potuto sbirciare l’arredamento della loro casa, che appare su uno stile classico e antico ma senza troppo lusso. La De Filippi poi si alza e si vede un corridoio fatto di muri bianchi e un pavimento bianco in marmo, con dei quadri appesi e un armadio a muro.

Inoltre appare un tappeto persiano sul pavimento. Si intravede poi una stanza dietro alla conduttrice con la pavimentazione in parquet. Insomma gli elementi della loro casa sono in stile classico e raffinato ma senza troppe pretese. Appare una casa accogliente e calda.