Maria Teresa Ruta e il litigio con Stefania Orlando, ecco la verità

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno discusso molto nelle ultime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Giorni fa durante un’intervista la Ruta si è dimostrata fredda nei confronti della ex coinquilina, sostenendo di non aver nulla da chiarire al riguardo. Semplicemente non ha condiviso alcune cose lette e avrebbe preferito un chiarimento telefonico, ma questo non è avvenuto da entrambi i lati.

Maria Teresa Ruta in litigio con la Orlando o no?

Durante una puntata di Pomeriggio 5, a cui ha partecipato la Ruta ha dichiarato di non essere in litigio con la Orlando. E che anzi si sono anche sentite al telefono, a quanto pare sono i giornali a montare un caso dove non c’è secondo la Ruta. Qualcosa sicuramente c’è stato. Ma la Ruta dimostrato più volte che quando qualcuno si mostra dispiaciuto e chiede scusa lei perdona dimenticando tutto e andando oltre. Motivo per cui è favolosa. Nel suo ultimo periodo trascorso nel reality, le cose per lei non sono state facili. Ha infatti discusso più volte con gli altri concorrenti ed è stata accusata anche ingiustamente a volte.

Si erano formati dei gruppetti e la escludevano il più delle volte. La loro potrebbe essere stata una tattica per renderla inoffensiva e debole dato che era tra i concorrenti più forti. Infatti alla fine dopo essere scoppiata più volte è stata eliminata dal pubblico. La Ruta ha comunque sempre dimostrato di voler chiarire sempre con i suoi amici e così ha sempre fatto. Lei è sempre disponibile a mettere da parte l’orgoglio per chiarire alcune dinamiche, anche se certo qualcosa non le è andato giù. Tanti atteggiamenti nei suoi riguardi che l’hanno portata a scappare praticamente dalla casa quando è stata eliminata.

Non ha salutato nessuno, anche se poi sotto consiglio di Signorini ha rivolto i suoi saluti ai compagni. Si è sentita pugnalata alle spalle e in parte è vero, in qualche modo l’hanno esclusa. In ogni caso per quanto riguarda la Orlando, tra loro non ci sarebbe rancore anzi dovrebbero anche organizzare una diretta insieme.