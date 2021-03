Matilde Brandi, avete mai visto casa sua? È stupenda – FOTO

Matilde Brandi, avete mai visto la sua casa? Si tratta di una bellissima dimora nel cuore della Capitale. Tutti i dettagli

Una professionista di lunga data che ha lavorato nel mondo dello spettacolo, tra televisione e teatro. Lei è Matilde Brandi ballerina, showgirl, conduttrice e attrice italiana. L’abbiamo vista in tv nella sua ultima esperienza: il Grande Fratello Vip.

Anche se non è rimasta molto tempo nella casa perché è stata tra i primi “vipponi” ad essere stata eliminata, Matilde è stata sempre presente in studio per tutti i sei mesi di durata del programma.

Sempre bella, molto fashion e curata, ha catturato con le sue gambe pazzesche, frutto del lungo e incessante allenamento datole dalla danza. Nella casa di Cinecittà ha anche curato le coreografie che sono state realizzate. E scoprendo qualche chicca dei gieffini, avete mai notato la bellezza della casa della Brandi? Basta frugare nel suo profilo Instagram per scoprire alcuni angoli della sua di dimora. L’avete mai vista?

Matilde Brandi, la sua casa nel cuore di Roma

Stupenda la casa di Matilde Brandi nel cuore di Roma, la città nella quale ormai vive e lavora da tantissimi anni. Lei una delle soubrette più famose del piccolo schermo, ha vissuto fino a poco tempo fa con il suo storico compagno, padre delle sue due gemelle: Sofia e Aurora. Ma di recente ha ammesso che la storia tra di loro è arrivata al capolinea. Si gode così la sua magnifica casa, un appartamento con vista, tutto per sé.

Quello che spicca a prima vista tra i contributi che Matilde condivide sui social è la predominanza del bianco con un arredamento moderno, sobrio ma elegante. C’è un angolo della sua dimora romana che spicca più di tutti. Una parte della zona living con libreria e tavolo da pranzo, ampi tappeti con disegni geometrici e una bella e particolare scala, sempre in bianco, che porta al piano di sopra. Qui un muretto che separa i due ambienti, un angolo nel quale spesso la Brandi scatta delle foto. E poi un ampio divano, scuro, che si fa notare su tutto il resto.

A terra il parquet, marrone chiaro che bene si sposa con il bianco dell’arredamento e sulle pareti della zona giorno compaiono molti quadri. Sono quelli che ha realizzato la stessa ballerina che ha una passione spiccata per la pittura. Molti dei suoi quadri sono ispirati all’arte di Jackson Pollock.

All’esterno un bel terrazzo con tanto verde e arredamenti per concedersi qualche momento di relax, prendere il sole e giocare con il suo gatto.