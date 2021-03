Matilde Brandi in versione arancione: ecco il selfie prima della live! – FOTO

L’ex gieffina pubblica un selfie per ricordare ai fan l’appuntamento con la Live insieme all’ex compagna di reality Maria Teresa Ruta.

Ecco lo scatto per-Live: Matilde indossa un top arancione, che le lascia le spalle scoperte, agganciandosi dietro al collo.

I capelli della fantastica ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana sono mossi e terminano con dei boccoli d’oro.

Il make-up è divino e le lascia le labbra morbide e luminose.

Il post ha spopolato sul web, ottenendo più di 3.000 mi piace e 90 commenti, tra i quali si legge: “Sempre più bella“, “Sempre così splendida cara Matilde“, “La bionda più bella del mondo, sei stupenda Matilde“, oppure “Sei uno spettacolo di donna“.

Circa sette ore fa, la splendida ballerina, coreografa, conduttrice, showgirl e attrice condivide con i suoi 488.000 followers uno scatto dentro casa sua, con un outfit sbalorditivo.

La Brandi indossa una canottiera nera e argentata, con sopra una giacca in pelle legata in vita da una cinta incorporata e abbinata ai leggings dello stesso tessuto.

Ai piedi porta dei tronchetti dal particolare colore metallico, per uno stile tutt’altro che sobrio e classico: per arricchire il look ha aggiunto un paio di occhiali da sole abbastanza trasparenti, che presentano una velatura grigia.

Una cosa è certa: Matilde non passa mai inosservata!

Il post è già virale, con quasi 9.000 mi piace e 170 commenti, tra i quali spunta quello della contessa Patrizia De Blanck, che le scrive: “Bellissima tesoromioamore“.