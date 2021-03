Mattino Cinque. Un ospite della Panicucci sbotta: “Ci siamo liberati di lui”

Mattino Cinque. Nel contenitore delle prime ore della giornata di Mediaset si commenta l’ ultima puntata de L’ Isola dei Famosi. Un ospite si lascia andare

Nella puntata odierna di Mattino Cinque si torna a parlare del reality del momento, L’Isola dei famosi. La rete ammiraglia Mediaset ha mandato in onda nella serata di giovedì l’ennesimo episodio che vede competere naufraghi vip a suon di prove di resistenza e di coraggio.

La mattina del giorno successivo è sempre una buona occasione per commentare tutto ciò che è accaduto e il salotto di Federica Panicucci si anima di ospiti carichi e preparati, pronti a sviscerare ogni minimo dettaglio e a schierarsi con l’uno o l’altro concorrente. Anche oggi, 26 Marzo, i toni sono saliti a causa di un episodio che ha visto protagonisti l’attore Gilles Rocca e Daniela Martani, hostess e volto della protesta dei lavoratori Alitalia.

Mattino Cinque: ospiti infervorati nel salotto della Panicucci

Il reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi è iniziato da poco più di dieci giorni e il pubblico italiano si è già diviso tra vari schieramenti. Quale vip porterà a casa il succulento montepremi di 100mila euro? Lo scopriremo il prossimo 7 giugno 2021 quando i naufraghi celebri lasceranno le spiagge dell’ Honduras.

Nel frattempo per noi è aperto lo show che non si svolge solo durante le puntate del reality ma anche grazie ai programmi “collaterali” che ne indagano le strategie e gli avvenimenti. E’ il caso di Mattino Cinque in cui, anche oggi, si è discusso della lite aspra intercorsa tra Gilles Rocca e Daniela Martani.

Quest’ultima ha accusato il compegno d’avventura di avere un tono aggressivo nei suoi confronti e di ricordarle un modo di fare pesante che ha subito nel suo passato. Dal canto suo, Gille Rocca minaccia di andarsene. Si difende sostenendo che la Martani è una persona con cui è difficile avere un dialogo, che il suo modo di fare potrebbe sembrare arrogante ma semplicemente perchè lei interrompe sempre e non dà spazio alla comunicazione.

Dopo un riepilogo della puntata Federica Panicucci chiede: “Io voglio sapere da che parte state”. Gli ospiti si sono diametralmente divisi a metà: uno scontro alla pari che, da un lato sostiene le tesi della Martani, dall’altro assolve Rocca.

Il più perentorio è stato Valerio Merola che ha detto: “Mi sento di dare un consiglio a Gilles Rocca. Ci siamo liberati di Akash e della sua arroganza. Non abbiamo bisogno di un altro come lui. E’ troppo polemico”.

“Ci sta che in gioco del genere, dove sei stanco e soffri la fame, che alcune parole vengano dette con un tono più colorito. La violenza è ben altro. Attenzione con queste etichette”. – concordano Raffaello Tonon e Miriana Trevisan.