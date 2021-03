Mediaset punta tutto su Paolo Bonolis, la gioia dei fan di “Avanti un altro”

La decisione presa da Mediaset sul futuro di Paolo Bonolis e del programma “Avanti un altro” rende felice il pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Paolo Bonolis sempre di più incontenibile e mattatore assoluto di Canale 5. L’azienda Mediaset avrebbe preso una decisione che non può che riempire il cuore di gioia dei suoi tantissimi fan. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione del fortunato programma “Avanti un altro” arriva per il conduttore e lo strano mondo di personaggi da lui creato, una nuova avvincente sfida. È ormai noto da tempo che Mediaset ha deciso di sospendere l’appuntamento della domenica sera con “Live – Non è la D’Urso” a causa dei bassi ascolti ottenuti dalla Barbara nazionale. Per risollevare le sorti della rete nella lotta con la Rai per conquistare i telespettatori dell’appuntamento domenicale i dirigenti di Canale 5 pare abbiano deciso di mettere in campo uno dei migliori bomber. A partire dall’11 aprile infatti sarà compito di Paolo Bonolis, del maestro Luca Laurenti e del gruppo che compone la squadra di “Avanti un altro” tentare di risollevare gli ascolti.

LEGGI ANCHE -> Miriana Trevisan, la rivelazione spiazza lo studio: “Sono brava a farlo”

Il nuovo “Avanti un altro” di Paolo Bonolis della domenica sera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

LEGGI ANCHE -> Amici 20, le anticipazioni della seconda puntata serale

Il format di “Avanti un altro” anche per l’appuntamento serale dovrebbe restare quasi simile a quello che viene proposto ogni giorno nella fascia pre serale. La differenza sostanziale riguarderà i concorrenti, nella trasmissione domenicale infatti dovrebbero essere volti noti del mondo dello spettacolo. È plausibile immaginare quindi che i premi in palio possano essere destinati a scopi benefici così come avviene con “I Soliti Ignoti” condotto su Rai1 da Amadeus. Alcune indiscrezioni avrebbero fatto trapelare già i nomi di alcuni i concorrenti. Fra i tanti dovrebbero esserci Matilde Brandi, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck, Franco Oppini e Giacomo Urtis.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conduttrici della Televisione (@_conduttricitv.com_)

Altra importante novità che si va ad aggiungere a dei meccanismi molto più che collaudati è la presenza in studio di opinionisti. In questo caso i nomi più accreditati sono quelli di Cristiano Malgioglio, Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Antonella Elia, Alba Parietti e Michele Cucuzza. Tutto quindi sembra pronto per poter dare il via a questa nuova avvincente versione di uno dei programmi più amati della tv italiana.