Giovane padre si accascia al suolo: la tragedia sotto gli occhi di un amico

Un giovane padre è morto ieri a Nizza di Sicilia, comune in provincia di Messina, dopo essere stato colto da un malore mentre passeggiava insieme ad un amico.

Dramma in provincia di Messina, dove un ragazzo di soli 27 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un malore. È accaduto al lungomare di Nizza di Sicilia nel pomeriggio di ieri. Il 27enne stava passeggiando insieme ad un suo amico quando, sentendosi male, si è accasciato al suolo. Alcuni passanti, accorgendosi dell’accaduto, lo hanno soccorso ed hanno lanciato l’allarme. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale medico del 118 che hanno dichiarato il decesso.

Leggi anche —> Ex campione di nuoto trovato morto in casa: a lanciare l’allarme il nipote

Messina, si accascia al suolo mentre passeggia con un amico: muore giovane padre

Leggi anche —> Dramma della solitudine: ex insegnante ritrovato privo di vita in casa

Aveva solo 27 anni il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 marzo, a Nizza di Sicilia, comune in provincia di Messina. A perdere la vita Gianluca Coledi, giovane padre di tre figli. Stando a quanto riporta la redazione di Newsicilia.it, il 27enne stava passeggiando sul lungomare del comune nel messinese, quando sarebbe stato colto da un malore e si è accasciato a terra. L’amico ed alcuni passanti hanno provato a soccorrerlo ed hanno lanciato l’allarme.

Sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118, ma purtroppo per il giovane padre non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dello staff medico che si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti utili a ricostruire con esattezza i fatti. L’autorità giudiziaria, scrive Newsicilia.it, ha disposto l’autopsia sulla salma che dovrà chiarire le cause della morte.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intero paese del messinese che si è stretta al dolore della famiglia di Coledi. Numerosi sono stati messaggi di cordoglio ed in ricordo del 27enne apparsi anche sui social network.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Si tratta della seconda tragedia in poche ore per la provincia di Messina, dove ieri in un incidente sull’autostrada A20 è deceduto un giovane militare travolto da un’auto.