Michela Quattrociocche e il suo lato più bello, fan impazziscono per lei – FOTO

Michela Quattrociocche pubblica uno scatto social dove sfoggia il suo sguardo seducente e da lasciare senza fiato. L’attrice non perde mai occasione per pubblicare scatti per condividere momenti e attimi della sua vita insieme ai suoi numerosi follower.

Nuovo scatto pubblicato da Michela Quattrociocche dove si mostra in tutta la sua bellezza. Uno sguardo ammaliante, come sempre, con occhi magnetici che lasciano senza fiato. Un fondoschiena da urlo, messo in risalto da un jeans che le rende sicuramente giustizia.

La Quattrociocche non perde mai occasione per pubblicare degli scatti social dove condividere momenti della sua vita insieme ai suoi tantissimi follower.

La separazione con Alberto Aquilani e la storia d’amore con Giovanni Naldi

Qualche mese fa l’attrice ha annunciato la separazione dal marito Alberto Aquilani, sposato nel 2012 e da cui ha avuto due figlie: Diamante e Aurora.

Nessuno dei due ha fatto sapere quali siano i reali motivi della rottura ma la coppia ha rilasciato un comunicato, firmato a quattro mani, dove ha rinnovato l’affetto reciproco: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita”.

Successivamente, qualche mese dopo, Michella Quattrociocche ha pubblicato uno scatto insieme a Giovanni Naldi con la didascalia “Anima gemella”.

Il nuovo fidanzato, Giovanni Naldi, appartiene ad una ricca famiglia di albergatori. Lui fa parte della Roberto Naldi Collection a cui appartengono l’Hotel Splendide Royal Roma, l’Hotel Splendide Royal Parigi e il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA, situato a Roma.

Tutti hotel di lusso gestiti da Giovanni e la sorella Adele. Sembra proprio che il rampollo abbia conosciuto la bella Michela nella palestra che si trova nella strutta del Parco dei Principi, di cui la Quattrociocche è cliente abituale.

Non ci resta che attendere per scoprire i nuovi sviluppi della storia d’amore tra la Quattrociocche e Giovanni Naldi.