Miriam Leone, le tre FOTO più belle dove mostra tutto…ma proprio tutto

Miriam Leone in uno scatto social più bella che mai. L’attrice, in costume, sfoggia le sue forme particolarmente apprezzate dai follower. Una carriera ricca di esperienze quella di Miriam Leone che attualmente è legata a Paolo Carullo.

Miriam Leone ha pubblicato uno scatto social in costume, da perdere la testa. L’attrice ancora una volta posta una foto dove la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti. L’attrice è molto nota sui social e vanta la bellezza di 1,3 milioni di follower.

La carriera di Miriam Leone e i suoi trascorsi sentimentali: dalla storia con Boosta alla storia con Paolo Carullo

Nel 2016 si cimenta anche nella conduzione de Le Iene, al fianco di Fabio Volo e Geppi Cucciari. Successivamente, recita nel film In arte Nino, ne I Medici e in 1994, ultima stagione della serie con Stefano Accorsi.

Ad inizio anno, l’abbiamo vista condurre Roberto Bolle- Danza con me, insieme a Stefano Fresi e Francesco Montanari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente l’attrice sicialiana è fidanzata con l’imprenditore Paolo Carullo. Nel suo passato, è stata legata sentimentalmente a Emanuele Garosci, un designer di alberghi di lusso. Ma non solo. Ha avuto anche un’intensa storia d’amore con Boosta, musicista dei Subsonica.

L’attrice cambia spessissimo look. Nel corso del tempo, infatti, ha avuto i capelli rossi, biondi e scuri. In passato, è stata anche al centro di polemiche per le sue sopracciglia particolarmente folte!