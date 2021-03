Nascondere i soldi in casa, vi sveliamo tre posti impensabili

Nascondere i soldi in casa, voi lo fate? Se sì vi diamo alcune dritte su come farlo al meglio senza essere scoperti dai ladri

Un tempo i soldi si nascondevano in casa, sotto al letto o sotto al cosiddetto mattone. Un metodo per mettere da parte i risparmi e avere della liquidità di scorta per ogni evenienza. Poi piano piano i tempi sono cambiati, ci si è affidati agli istituti per conservare in modo sicuro i contanti fino ad arrivare ad oggi dove l’uso delle carte è diventato ampissimo, mosso anche dagli incentivi del cashback, tanto che capita spesso di trovarsi davvero senza contanti.

Ma nell’ultimo anno qualcosa è cambiato però. La gente ha iniziato a fidarsi di meno delle banche, mossa anche dal timore di una crisi per via della pandemia e ha ricominciato a conservare un po’ di spicci in casa. Piccoli risparmi e liquidità da avere subito a portata di mano in caso di necessità.

Anche tu lo fai? Ognuno ha dei “posti segreti” dove nascondere i soldi in casa, perché alla fine dei conti la paura dei ladri c’è sempre. Noi oggi ti sveliamo tre posti impensabili per nascondere i tuoi risparmi in casa in totale sicurezza.

Nascondere i soldi in casa, ecco dove metterli

Dove mettere dunque i risparmi per nascondere i soldi in casa in modo sicuro? Ci sono tre posti che sono infallibili ai quali difficilmente si pensa. Uno di questi è il vaso delle piante. Non quelle vere ma quelle finte, è uno di quei posti, come i quadri ad esempio, che sono molto a vista ma nei quali è difficile che un ladro vada a cercare. Vale in questi casi il principio che più una cosa ce l’hai sotto gli occhi e più non la vedi.

Poi ci sono i calzini. Nascondere i soldi nei cassetti della biancheria è un classico. Ecco che però trovare un’alternativa furba è essenziale. Dentro i calzini, mettendo poche banconote all’interno di una coppia, è un buono escamotage per confondere.

Terza e ultima soluzione, i cassetti. Non dentro però perché è un altro must, troppo visto e rivisto ma attaccati nella parte inferiore. Basta sistemarli nella parte esterna del fondo del cassetto ed il gioco è fatto. E’ importante attaccare le banconote in modo omogeneo così che quando il cassetto si tira non si creino attriti e volumi strani che possano far insospettire.