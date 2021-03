Orietta Berti durante un’intervista a FQ Magazine ha dato il suo parere sui Maneskin, facendo i complimenti sia ad Ethan che a Damiano. Ecco le sue parole sui due membri della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021. Complimenti anche al collega Fedez!

Il 13 marzo si è concluso il Festival di Sanremo 2021, ma ancora si parla dei partecipanti. In particolare, nelle ultime ore grande attenzione sulle dichiarazioni fatte da Orietta Berti durante un’intervista per FQMagazine.

Ospite del talk di Claudia Rossi e Andrea Conti, la cantante ha fatto capire qual è il suo preferito della band Maneskin. Per lei non ci sono dubbi. Il più bello della band è sicuramente Ethan anche se definisce Damiano una bella idea: “Il loro batterista visto dal vivo è bellissimo ma l’interprete principale, il cantante, è una bella idea…”.

Orietta Berti dopo Sanremo 2021: i complimenti a Damiano dei Maneskin e il commento su Fedez

La cantante ha spiegato subito cosa significa che un uomo ha una bella idea. Vuol dire che è decisamente più intrigante di un uomo che è bello oggettivamente. Secondo la Berti, Damiano ha qualcosa nello sguardo che attira particolarmente.

Durante l’intervista, Orietta Berti ha anche raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo con tanto di aneddoti e racconto delle sue disavventure. Orietta festeggia 55 anni di carriera, raccontati anche nel cofanetto La mia vita è un film. Un progetto che prevede anche un album di 22 brani inediti, tra cui Quando ti sei innamorato. In aggiunta anche una raccolta con i suoi brani più famosi come Io tue e le rose e Finché la barca va.

La Berti durante l’intervista ha anche detto la sua su Fedez, definendolo un cucciolone molto emotivo. Non ha perso occasione anche per fare i complimenti per il nome scelto per la sua secondogenita Vittoria, avuta dalla influencer Chiara Ferragni. Un periodo d’oro per il cantante che è alle prese con la nuova arrivata.