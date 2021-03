Paul Gascoigne, la reazione al coming out del figlio: “E’ dura”

Il figlio di Paul Gascoigne fa coming out in televisione e l’ex calciatore attualmente all’Isola dei famosi reagisce in questo modo

Mentre Paul Gascoigne si trova all’Isola dei famosi e sta vivendo una delle esperienze più incredibili della sua vita, il figlio Regan fa coming out in un programma televisivo e il web impazzisce lasciando commenti e opinioni sui social, in particolare su Twitter. L’ex calciatore ha risposto prontamente a tutte le critiche e i messaggi che sono arrivati dopo questa rivelazione, ecco infatti come ha reagito alle provocazioni.

Paul Gascoigne: come ha risposto dopo il coming out?

Tutto è successo nel 2019, quando il figlio di Gascoigne, Regan, ha fatto coming out scatenando reazioni e provocazioni sui social. Lo ha fatto in un programma televisivo parlando del suo compagno e dell’amore che prova per lui. Ma ciò che ha spiazzato tutti è stata la confessione dell’ex calciatore che in un’intervista a Mirror ha dichiarato: “Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice’”. Ha spiegato Paul e poi ha continuato: ” Vedendolo poi nello show ho pensato che dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura”. L’uomo è molto orgoglioso del figlio che oltre ad essere un ballerino professionista è un ragazzo d’oro e gentile. “Questa cosa non cambia assolutamente niente dell’amore che provo per lui”. Ha concluso.

Coming out di Regan

La dichiarazione di Regan ha fatto il giro del web, il ragazzo ha rivelato tutto nel dettaglio ma senza preoccuparsi delle reazioni che ha scaturito il suo discorso. “Dovremmo poter essere in grado di essere l’anima della festa insieme al nostro partner, a prescindere dal nostro orientamento – ha affermato – Mio padre? È orgoglioso di me qualunque cosa faccia e qualunque decisione prenda”.

Questo evento dovrebbe essere un esempio per tutti, il voler bene ad una persona va oltre il proprio orientamento e questo Paul lo sa bene. Ed ora si gode l’Isola a trecentosessanta gradi.