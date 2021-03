Romina Power abbraccia due amici speciali: trio scalda il web – FOTO

Romina Power ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata felice come non mai. Si tratta di un ricordo al fianco di due amici speciali.

Una Romina Power sorridente al fianco di due amici speciali. Così è apparsa nel suo ultimo scatto postato su Instagram. Si tratta di una foto ricordo in cui la cantante si trova in Messico. In mezzo al mare abbraccia felice due delfini.

“La più dolce delle contese. Mexico 19??”, la didascalia al post. Subito è tripudio di like e commenti da parte dei suoi 216 mila follower. I fan apprezzano esprimendo nei commenti la loro passione per i delfini e mostrandosi contrari a qualsiasi forma di reclusione di questi animali acquatici. La Power concorda affermando di essere della medesima posizione in merito alle balene.

Sulla sua pagina Instagram Romina condivide ogni giorno scatti di vita personale e professionale. Dai momenti sul palco, ai dietro le quinte, ad attimi al fianco della sua famiglia.

Romina Power: un percorso tra gioie e dolori

69 anni, Romina Power ha alle spalle innumerevoli successi. Tra i tanti raggiungimenti nella sua carriera da cantante, è spesso finita al centro dell’attenzione per il suo rapporto con l’ex marito Albano. Un amore che ha fatto sognare il pubblico per poi terminare nel 1999.

Attivissima sui social, di recente ha condiviso uno foto da un concerto passato. “Sogno o realtà?”, le parole in accompagnamento al post. Parole che commuovono e fanno riflettere i suoi fan su come la pandemia abbia trasformato le cose.

Inoltre la Power ha toccato i follower con un altro post. Si tratta di una foto risalente al 1989 che mostra il figlio Yari al fianco della sorella Taryn. Quest’ultima si è spenta nel giugno 2020. Un lutto che ha segnato profondamente la cantante che ricorda con affetto la sorella a cui era legatissima. Non è la prima perdita per la Power. Nel 1994 una delle sue figlie scomparve.

Tra dolori e raggiungimenti, il percorso di Romina è stato pieno di sfide. Di recente è tornata sugli schermi prendendo parte al format della “Canzone segreta”. Nella scorsa puntata si è seduta sulla poltrona bianca.