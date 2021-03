Zodiaco, i segni più indecisi che non riescono mai a scegliere

Alcune persone prendono decisioni affrettate, dettate dall’istinto, altre invece riflettono attentamente prima di farlo. Poi ci sono invece quei segni zodiacali che proprio non riescono a scegliere: gli eterni indecisi

Quando si viene posti dinnanzi a una scelta le strade che si possono percorrere dipendono molto dalla propria personalità. C’è chi infatti segue costantemente il proprio istinto, preferendo decidere nell’immediato a seconda di quello che crede essere la cosa migliore per sé. Poi c’è chi invece analizza attentamente i dettagli, ragionando sui pro e i contro e prendendosi del tempo per giungere con sicurezza alla decisione finale. In mezzo esiste però anche una categoria a parte: quella degli eterni indecisi. In particolare secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali non riescono a prendere posizione e spesso fanno dell’incertezza una loro spiccata caratteristica. Non sempre risulta essere una cosa positiva.

I segni zodiacali più indecisi di tutti: scopri quali sono

Tra i segni zodiacali più indecisi troviamo i Gemelli che con la loro esuberante “doppia” personalità si ritrovano spesso a fare i conti con una profonda incertezza. Sono consapevoli di voler raggiungere degli obbiettivi ma si perdono quando giunge il momento di affrontare un bivio. Si tratta di un segno che non ama accontentarsi e questo lo porta ad aspettare più tempo rispetto ad altri, che si ritrovano il più delle volte a scegliere con maggiore velocità.

Poi troviamo il segno del Sagittario che sebbene faccia del suo istinto un punto di forza, non riesce sempre a fidarsi pienamente di lui. Bloccato in questo limbo, dinnanzi a una scelta, non sa se lasciarsi andare o se ragionare di più sulle eventuali conseguenze delle sue azioni. In questo modo finisce per essere molto indeciso e a non riuscire a prendere decisioni in tempi brevi.

Anche l’Acquario rientra nella categoria di segni zodiacali indecisi ma a differenza dei precedenti questo accade per una sorta di insicurezza. L’Acquario tende a dar ascolto alle voci interne che lo frenano poiché guidate dalla paura di non essere all’altezza. Per questo motivo dinnanzi a delle scelte la sua ansia prende il sopravvento, portandolo a un tira e molla infinito.

Infine troviamo i Pesci, forse il segno più sensibile ed empatico dell’intero Zodiaco. Proprio questo suo lato caratteriale lo porta a prestare una maggiore attenzione alle sue scelte per non ostacolare o fare torti a nessuno. Ma così finisce inevitabilmente per essere un eterno indeciso sul da farsi.