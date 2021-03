Shaila Gatta, il modo di salutare il fidanzato lascia a bocca aperta – VIDEO

Shaila Gatta ha mostrato ai suoi tanti fan il modo in cui saluta il fidanzato sorprendendoli con le sue abilità

Quando due fidanzati si incontrano c’è sempre un modo particolare per salutarsi. Potrebbe trattarsi di un romantico bacio, una carezza dolce oppure qualcosa di decisamente più passionale. Shaila Gatta anche in questo rompe tutti gli schemi e mostra ai suoi tantissimi follower di Instagram un modo davvero insolito per salutare il fidanzato Leonardo Blanchard. Un sistema decisamente poco pratico e di sicuro difficile da imitare che i due innamorati riescono a portare a termine solo grazie alla loro agilità e forza fisica. Per la serie “se non lo vedi non ci credi” la bella velina mora di Striscia la Notizia ha voluto “documentare” l’incontro. E l’ha fatto attraverso un video pubblicato proprio sul suo profilo social. Ai fan potrebbe restare un unico dubbio, in tanti infatti non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questo sia il loro modo abituale per scambiarsi un bacio ad ogni incontro. Un’ipotesi in realtà poco fattibile soprattutto se ci si da’ appuntamento in strada.

Il video del “saluto” di Shaila Gatta al fidanzato

Per questo video Shaila Gatta ha scelto come location una soleggiata terrazza che domina la città. Sulle note di Dua Lipa la coppia si viene incontro vestiti con un abbigliamento decisamente sportivo. Mentre il povero Leonardo sembra aspettarsi un tenero abbraccio in realtà la velina lo “usa” per compiere in pratica un esercizio ginnico. Prima un piede e poi l’altro appoggiato sulle spalle del fidanzato e Shaila può, con tutta l’agilità che possiede, prepararsi per fare quella che somiglia ad una capriola all’indietro. Nel tempo di due secondi e già la ballerina è perfettamente in piedi e con un gran sorriso può stampare un bel bacio sulle labbra del suo fidanzato. A Leonardo, teatralmente sorpreso non resta che incassare ed allontanarsi a ritmo di musica.

Un modo davvero insolito per salutarsi che è spiegato perfettamente proprio da Shaila dalla didascalia che accompagna il video: “Quando la tua fidanzata è elastica per passione e ti saluta con amore“. In quel caso, si può aggiungere, il divertimento è sempre assicurato.