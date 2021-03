Shock Ballando con le stelle, i vip vengono sfruttati per emergere

Scoppia il caso a Ballando con le stelle, a causa di alcune affermazioni pesanti sul conto del programma che non sono lusinghiere

Polemiche contro il programma di danza condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Sono numerose le critiche rivolte al programma dopo le dichiarazioni shock del ballerino Raimondo Todaro. Lui che per anni è stato maestro per Ballando con le stelle e ora non lo è più. Ha riferito ad Adriana Volpe quando è stato ospite a Ogni mattina, alcune indiscrezioni sul programma che non fanno molto onore.

Raimondo Todaro accusa i giudici di Ballando con le stelle

Todaro ha accusato pubblicamente i giudici di Ballando con le stelle di attaccare i concorrenti del programma sul piano personale il più delle volte. Non si limiterebbero dunque a commentare le performance tecniche di ognuno. Vengono attaccati i loro lati personali e anche quelli dei maestri. Il motivo secondo Raimondo è che i giudici vogliono farsi notare nella trasmissione, sfruttando la fama dei concorrenti. Certo è un’accusa molto forte quella rivolta da Todaro, anche se non attacca il programma in sè fa comunque passare il messaggio che non ci sia professionalità all’interno di Ballando con le stelle.

Inoltre lui ha lavorato per anni in quel luogo e precedentemente non ha mai proferito parola al riguardo, ora che invece se ne va confessa queste rivelazioni shock. Todaro ha poi raccontato la sua esperienza nel programma a cui comunque è molto legato. Spiega che la sua edizione preferita è stata quando c’era Giovanni Ciacci. Per lui è stata l’edizione più importante. Il motivo è che è stata la prima volta che in gara hanno ballato una coppia di uomini. Molti hanno criticato la scelta ma nel 2020 era giusto anche mandare un messaggio che questa ormai è la normalità anche se nella danza ancora non esiste il concetto.

Tuttavia non hanno vinto quell’edizione, nonostante i due erano i preferiti dal televoto. A quanto pare si sono spesso scontrati con la giuria che aveva da ridire in più occasioni. Per questo motivo Todaro ha parlato apertamente riguardo a ciò che pensa dei giudici, la sua esperienza gli ha insegnato come funziona.