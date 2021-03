Tommaso Zorzi, duro scontro con Fulvio Abbate: “Ho deciso di querelarti”

Tommaso Zorzi contestato in seguito al confronto con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show: Fulvio Abbate non risparmia critiche

Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, è stato ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show mercoledì 24 marzo. Il talk show prevedeva un’intervista con Giorgia Meloni, con la quale si è formato un dibattito che ha coinvolto anche l’opinionista dell’Isola dei Famosi.

L’incontro tra i due ha provocato una pioggia di critiche nei confronti di Tommaso Zorzi, che secondo molti utenti avrebbe dovuto porre l’accento sulla legge Zan contro l’omotransfobia. Una grave scontro è avvenuto proprio con lo scrittore Fulvio Abbate, senza esclusione di colpi.

Tommaso Zorzi a Fulvio Abbate: “Ho deciso di querelarti”

Fulvio Abbate, primo eliminato del GF Vip, si è scagliato contro Tommaso Zorzi in seguito alla sua ospitata al Maurizio Costanzo Show. Su Instagram ha tuonato: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!“.

Non si è fatta attendere la risposta di Tommaso Zorzi, che si è rivolto così allo scrittore: “Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti“, la reazione del vincitore del GF Vip si fa sempre più forte.

Continua: “Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti“. Lapidario l’influencer, che non ha nessuna intenzione di lasciar passare l’ennesima stoccata.

Ma lo scontro non si esaurisce così, perchè Fulvio Abbate rilancia: “Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal Tommaso Zorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla Meloni al Maurizio Costanzo Show. Lì non un cenno da parte sua sui diritti LGBTQ“. In seguito è poi passato al contrattacco, aggiungendo che sarebbe proprio l’influencer a dover temere una querela, considerati gli insulti a lui rivolti. Uno scontro senza esclusione di colpi, che potrebbe non essere ancora terminato.

Nel frattempo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha difeso Tommaso Zorzi dalle tante critiche e gravi insulti ricevuti sul web in seguito al loro confronto, esprimendogli la sua solidarietà.