Tommaso Zorzi, l’opinionista all’attacco: “Sei marginale”

Tommaso Zorzi è molto critico nei confronti dei concorrenti dell’Isola dei famosi, da vero opinionista dice quello che penso, solo a volte…

Si è conclusa il 25 marzo a sera un’altra puntata dell’Isola dei famosi, il reality in onda su canale 5 condotto da Ilary Blasi accompagnata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Il programma è molto seguito e alcuni naufragi devono ancora entrare nel mood del gioco, mentre altri hanno già capito le dinamiche. Il vincitore del Grande Fratello Vip proprio ieri sera ha voluto dare un consiglio ad una concorrente, con calma ha espresso la sua opinione anche se la persona in questione non l’ha presa benissimo.

Tommaso Zorzi contro una naufraga: cosa ha detto?

La concorrente chiamata in causa è Francesca Lodo che a pochi minuti dal risultato dell’eliminazione è stata nominata da Ilary insieme all’altro naufrago in nomination, Brando. Tommaso Zorzi da vero opinionista ha chiesto alla padrona di casa la parola e rivolgendosi alla donna ha affermato: “Secondo me dovresti prendere posizione“. La nominata però ha risposto spiegando: “Periodo malinconico passato. Ho pescato”. Facendo riferimento ance a Ilary che le aveva chiesto il suo stato d’animo. Ma Zorzi non è riuscito a fermarsi e ha continuato la sua critica: “A livello di dinamiche di gruppo ti trovo marginale“. Il botta e risposta è proseguito e la Lodo ha risposto una volta per tutte: “In una settimana non riesci a capire tutto al cento per cento. Quello che posso fare lo faccio“.

Nonostante le critiche però Francesca Lodo riesce a battere al televoto Brando Giorgi, che è stato eliminato una percentuale del 66% contro il 34% della naufraga. Ma per l’attore non è ancora finita, visto che ha deciso di rimanere a Parasite Island. Per questa settimana invece sono in nomination Vera, Gilles, Awed. E voi chi volete salvare?