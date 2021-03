Umberto D’Aponte non si toglie la fede dopo la separazione dalla Tavassi

Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte hanno deciso di separarsi, ma lui non ha ancora tolto la fede e spiega il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

La storia d’amore tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte è finita. Lo ha annunciato l’influencer poco tempo fa dopo mesi di rumors. L’ormai ex marito però si rifiuta di togliere la fede e spiega perché. Nonostante fossero conviventi in casa erano separati già da tempo. Tra i due rimane comunque un bel rapporto anche per il bene dei due figli che hanno insieme. Infatti hanno deciso di continuare a vivere insieme per il momento. Hanno provato più volte a ricostruire il rapporto ma non è andata bene.

LEGGI ANCHE>>>Shock Ballando con le stelle, i vip vengono sfruttati per emergere

Umberto D’Aponte non toglie la fede dopo la separazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Maria Teresa Ruta e il litigio con Stefania Orlando, ecco la verità

D’Aponte dopo mesi ha deciso anche lui di dare la sua versione dei fatti. I fan non hanno perso il dettaglio che lui nel video continua ad indossare la fede. Il motivo sarebbe che lui non si rassegna a questa separazione e vuole in tutti i modi provare a riconquistare l’ex moglie. Si è anche commosso mentre spiegava che finché non firmerà le carte del divorzio e lei se ne andrà per sempre dalla sua vita, lui non toglierà mai la fede. Chiede poi tatto ai fan di non fargli più questa domanda.

Visibilmente appare molto triste per la fine del suo matrimonio, mentre Guendalina sembra prenderla meglio. A quanto pare è stata più lei a volere la separazione di lui. I due sono stati al centro del gossip anche qualche mese fa, quando è stato divulgato un video hard di lei rubato dal suo telefono da un hacker. Questo ha creato non pochi problemi e tanta sofferenza. Ma la coppia era rimasta unita fino ad ora. I due sembravano molto innamorati, anche a San Valentino avevano condiviso una bellissima foto insieme romantica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Lei ha infatti dato spiegazioni per quella foto, dichiarando che stavano provando a ricucire il rapporto perché era già da tempo che le cose tra loro non andavano bene. Nonostante i tentativi però qualcosa si è rotto anche se lei dichiara che rimane un bene immenso tra i due.