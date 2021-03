Il giovane giocatore di basket Oscar Frayer è morto nella mattinata di martedì in un terribile incidente stradale in cui sono morti anche la sorella ed un amico.

Un’altra tragedia colpisce il mondo dello sport dopo la morte di Daniel Guerini, il calciatore della Lazio 19enne deceduto in un incidente stradale a Roma. Nella mattinata di martedì un cestista americano di soli 23 anni è morto dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un albero nel nord della California. Nel drammatico incidente sono deceduti anche la sorella del giocatore di basket ed una terza persona.

Usa, lutto nel mondo del basket: morto in un incidente stradale il giovane cestista Oscar Frayer

In un tragico incidente stradale, avvenuto martedì mattina nel nord della California (Usa), è morto Oscar Frayer, giovane stella del basket e studente laureato in comunicazione. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione del sito Espn.com, il giocatore della Grand Canyon, società che milita nella NCAA (National Collegiate Athletic AssociatioN) viaggiava a bordo di un’auto insieme alla sorella, Andrea Moore ed un amico. Per cause ancora da accertare, la vettura si è schiantata contro un albero nei pressi di Lodi, cittadina della contea di San Joaquin. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai tre.

Sul posto sono arrivati i paramedici, ma i tempestivi soccorsi non hanno potuto far nulla per i tre a bordo del veicolo che hanno perso la vita. Intervenuti anche gli agenti della Polizia statunitense che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente, ancora del tutto da accertare.

Our Lopes family is devastated and heartbroken by the passing of @GCU_MBB student-athlete Oscar Frayer. pic.twitter.com/FEJtNdYrt1 — GCU Lopes (@GCU_Lopes) March 26, 2021

La tragedia ha sconvolto l’intero mondo del basket che ha inviato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia di Frayer. Tra questi anche quello dell’allenatore della squadra, Bryce Drew che ha affermato: “Oscar – si legge sul sito dell’Università– era il cuore pulsante della nostra squadra con la sua personalità. Non posso esprimere il dolore e la tristezza che proviamo tutti, ma sappiamo che è in paradiso e questo ci dà una grande gioia sapere che saremo di nuovo insieme“.