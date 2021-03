Rivelazione sconvolgente: in Primavera 2021 possiamo indossare la tuta senza le sneakers! E ce lo insegna nientemeno che Valentina Ferragni.

L’influencer Valentina Ferragni, nonostante da pochissimi giorni ci sia molto da festeggiare in casa per la nascita della secondogenita di Chiara, Vittoria, non smette di riempire il suo profilo ufficiale Instagram con nuove lezioni di stile.

Di spunti per questa nuova stagione ce ne da veramente tanti: uno degli ultimi è a dir poco sconvolgente!

La sorella dell’imprenditrice digitale ci mostra come una nuova tendenza moda Primavera 2021 preveda di indossare la tuta… senza le sneakers!

Attenzione, questo non significa che le sneakers smettono di essere la scarpa più in voga del momento. Restano tra le calzature al top del confort che ogni giorno vengono preferite da abbinare ad ogni sorta di outfit.

Semplicemente, Valentina Ferragni ci fa guardare la tuta sotto un nuovo punto di vista. Ed ecco che, all’improvviso, uno degli indumenti più comodi in assoluto e spesso considerati “casalinghi” viene riadattato e utilizzato per uscite anche più formali.

Indossare la tuta in chiave chic? Valentina Ferragni ci mostra come.

Domenica sporty e chic. La descrizione che Valentina scrive sotto questo scatto è il perfetto riassunto di ciò che vediamo nel suo look.

Innegabile che tra un lockdown e l’altro, gli abiti all’insegna del confort siano diventati la scelta privilegiata. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza prima di poter tornare a riempire la nostra agenda di eventi che richiedono outfit più eleganti.

Ma chi ha detto che nel frattempo la nostra tuta preferita non possa essere indossata per una passeggiata rilassante senza rinunciare a quel tocco chic?

Valentina Ferragni ci insegna come portare la tuta sportiva in chiave very cool, per passeggiare al centro di Milano in tutta comodità e in linea con le nuove tendenze!

La tuta della neo zia è composta da pantaloni joggers con la caviglia elasticizzata e la felpa senza cappuccio. Nella sua scelta di stile, Valentina ha abbinato il completo a due accessori must have del guardaroba di una donna: un blazer avvitato e un paio di décolleté a punta.

Ed ecco la lezione che ci lancia l’influencer: la Primavera 2021 ci vuole vedere in tuta sportiva con tacchi alti! Questa è la prova che la moda nell’ultimo anno, adattandosi agli eventi storici, ha radicalmente subito una modifica, ritrovandosi ad assecondare le richieste del periodo e stravolgendo lo standard.

Sbizzarritevi con nuance chiare, neutre: sarà più semplice abbinare tanto un blazer scuro quanto la calzatura formale, ottenendo l’effetto contrastante per il quale ha optato la stessa Valentina.

E questo discorso vale anche per i leggings! Chi non ne possiede un paio?

E’ ora di uscire e testare questo nuovo trend!