Verissimo: Gerry Scotti in studio con una persona speciale – FOTO

Il 26 marzo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Gli ospiti? Gerry Scotti presenterà al mondo il suo amore grande

Siamo quasi giunti al weekend e come ogni fine settimana su canale 5 andrà in onda Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che ogni volta invita in studio ospiti davvero speciali. Dagli attori ai cantanti, ai politici ma anche persone comuni che si raccontano ai microfoni di canale 5, emozionando tutti i telespettatori. Domani la presentatrice ha invitato l’amato Gerry Scotti, l’ospite è già stato presentato su Instagram e sarà accompagnato da una persona speciale.

Gerry Scotti a Verissimo, chi gli fa compagnia?

Quella di domani 26 marzo sarà una puntata di emozioni. Silvia Toffanin riesce sempre ad arrivare dritta al punto, insieme ai suoi ospiti specialmente se questi si lasciano andare e raccontano alcuni dettagli della loro vita. Gerry Scotti, uno degli invitati in studio di sabato, sarà accompagnato dalla sua piccola nipotina Virginia. Edoardo Scotti lo ha reso nonno e ha messo a sua figlia lo stesso nome del conduttore che all’anagrafe è Virginio. Per il presentatore questi sono mesi bellissimi e felici, dove può coccolarsi la bambina dopo aver passato un brutto periodo a causa del Covid-19. Infatti lo zio Gerry dopo aver contratto il virus ha trascorso anche qualche giorno in ospedale lontano dalla famiglia e dal lavoro.

Insieme a lui e alla nipotina ci sarà anche Michelle Hunziker, sua collega a Striscia la notizia. La coppia percorrerà con Silvia Toffanin alcuni momenti del programma e del lavoro che li hanno fatti conoscere. Il terzo ospite è invece una politica, sarà a Verissimo anche Maria Elena Boschi, l’avvocato parlerà del suo nuovo amore con il quale sta vivendo una relazione fantastica.